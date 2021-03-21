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北市警局：全力掃黑肅槍 高強度臨檢酒店

中央社 / 台北21日電

北市中山區一間酒店17日遭人丟擲2枚爆裂物，犯嫌自行投案送辦。台北市警察局今天表示，針對幫派活動實施「掃黑三打策略」，並高強度臨檢相關酒店和加強路檢。

市警局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，關於中山區發生投擲爆裂物案件，中山分局當天就查獲犯嫌到案，隔天依殺人未遂、槍砲彈藥、公共危險及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並裁定羈押在案。

警方針對此案發生原因仍詳細調查中，若發現確有不法組織於背後操控，必定加以檢肅、斷源刨根。

市刑大指出，中山分局也已針對相關酒店實施高強度臨檢，並加強周邊道路路檢作為，以防範再犯及展現警方掃蕩不法的決心。

市刑大表示，警方對黑道幫派零容忍，針對公開滋事、蓄意挑釁公權力的幫派活動，實施「掃黑三打策略」，包括「立即處理、即時壓制」，「聚焦打擊、向上溯源」和「向下刨根、斷絕金源」。

其中，統計北市今年初迄今共檢肅到案涉嫌犯罪組織案15件、共81人，查獲非法槍械15枝、136顆子彈，且北市目前均無槍擊案發生。

市警局局長陳嘉昌表示，針對街頭暴力事件堅持零容忍，絕不容不法份子破壞治安，警方將結合地檢署強力掃蕩鬧事黑幫及從嚴究辦街頭暴力事件，以淨化台北市治安。

北市 酒店 幫派

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