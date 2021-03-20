快訊

作秀多於談判？美中高層會談火花四射 誰得分更高

西濱道路車禍2死1傷 留置混凝土車司機偵訊

中央社 / 台中20日電

台中市清水區台61西濱快速道路北上153公里處，今天下午約2時發生火燒車事故，消防員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市清水區台61西濱快速道路北上153公里處，今天下午約2時發生火燒車事故，消防員到場搶救。圖／台中市消防局提供

台中市清水區西濱快速道路北上152K路段自小客車遭預拌混凝土車追撞起火，造成自小客車2死1傷。警方已留置肇事的預拌混凝土車林姓司機偵訊，並調閱行車紀錄器釐清事故原因。

這起重大車禍，46歲林姓司機經酒測並無酒駕，目前遭轄區台中市政府警察局清水分局留置偵訊，警方也調閱車輛行車紀錄器釐清事故原因。

警方調查，自小客車從匝道上來，忽然減速慢慢煞車停住，林姓司機疑未注意前車狀況煞車不及撞上。至於林男「事故發生後看到男傷者從車右側下車」說法，因此小自客駕駛是誰還要再查證。

清水區西濱快速道路北上152K路段，下午2時多發生這起重大車禍，造成自小客內3人中，17歲根姓女子與後座2歲男童逃生不及燒死車內。逃出車外的54歲根姓男子被送梧棲童綜合醫院救治，全身近80%的2到3度燒燙傷，院方指出，根男插管昏迷送燒燙傷加護病房。

清水警方調查，林男當時沿西濱快速道路北上外側車道由南往北直行，肇事地點追撞前方同道、同向自小客車車尾，導致自小客車起火燃燒，根男受傷自行脫困送醫急救，副駕駛座的根女及後座男童則受困於車內燒成焦屍。

至於小自客車內3人「祖孫三代」關係，經警方調查，車禍發生後由於被燒死根女手勢蜷曲，救護人員誤以為根女抱著小孩燒死在前座，其實2歲男童坐在後座；另外，根男經查是根女的伯父，而非原先傳言的父親。

車禍 西濱快速公路

延伸閱讀

詭異！上月車禍喪夫和子今妹與兒燒死 兩事故竟同輛車

西濱轎車火燒車2死1命危 傷者：太嚴重就不要救我

影／雜草延燒垃圾還是燒垃圾引發火警？ 西濱黑煙竄天

西濱快道雲林段兩輛聯結車追撞 道路封閉約5小時

相關新聞

西濱火燒車！女上月同車撞成重傷 今妹抱姪探病竟燒成焦屍

台中市清水區台61西濱快速道路北上153公里處，今天下午2時一輛自小客車疑因被後方預拌混凝土車追撞，造成小客車起火燃燒，...

西濱轎車火燒車2死1命危 傷者：太嚴重就不要救我

台中市清水區台61西濱快速道路北上153公里處，今天下午約2時發生火燒車事故，一輛轎車疑遭後方混凝土車追撞起火，造成2死1...

影／新竹尖石森林大火！水不夠難控制 急抽溪水灌救中

新竹縣尖石鄉從今天上午獲報有雜草起火已近6小時，火勢不但沒撲滅，還因山區風勢頗大，燃燒的灰燼四處飛散，造成整個山頭多處火...

西濱火燒車死傷者家境清寒 父母靠打零工維生

台中市清水區西濱快速道路今下午發生火燒車意外，釀成兩死一重傷慘劇，死傷者來自苗栗南庄根姓家族，他們驅車探望上月才剛因車禍重傷...

太傷感！家族上月才因車禍痛失2人 今西濱火燒車再添2死

太離奇又坎坷！西濱快速公路台中清水路段今下午發生火燒車意外，車內苗栗縣根姓女子與一名男童不幸喪生，苗栗縣議員楊文昌下午證實...

國1五楊高架南下47.4K火燒車 濃煙直竄駕駛緊急逃命

國道1號五楊高架南下47.4公里處，今天下午3點多發生火燒車意外，所幸車主第一時間逃出車外，沒有人員傷亡，但整輛車一度陷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。