遇網購詐騙付款收不明包裹 2大超商助退費
刑事局今天表示，有民眾遇到網路購物詐騙，被通知赴超商付費領取內容物不明的「幽靈包裹」，返家打開時才知遭騙，全家及7-ELEVEN即日起提供客服專線，協助退款事宜。
刑事局提供新聞資料指出，住高雄市20歲江姓男子，日前收到簡訊通知要領包裹，江男未查證，赴超商付款領貨，返家打開包裹發現，竟是從中國寄出情趣用品。
江姓男子事後回想，未從網路訂購商品，但也不清楚為何寄貨廠商有他的聯繫方式；江男前往超商退款退貨，卻不知道如何跟廠商聯絡。
刑事局表示，類似案件層出不窮，全家及7-ELEVEN決定盡企業責任，協助民眾進行領取跨境包裹的退款事宜，消費者不用再赴領貨門市，透過超商客服就可申請立案。
刑事局指出，若民眾領貨地點是在全家，可打全家物流客服中心服務專線（03-2550119）詢問，服務時間為24小時；在7-ELEVEN領貨，可打聯合客服中心電話（0800-008711），服務時間為週一至週五、上午9時30分至晚間6時。
至於如何避免收到「幽靈包裹」，刑事局表示，若收到簡訊通知有待領包裹，先確認近期是否網購，若未訂貨可不理會；若替家人代收，可先向家人查證是否有網購。
刑事局指出，付款取貨前，可再次確認訂購商品名稱、數量、款項，不符合就拒收；付款前，可依包裹託運單內容，上網查詢「寄件人名稱、電話」等資訊，保障個人權益。
刑事局表示，民眾盡量不要透過社群軟體購物，且養成先查證、再付款習慣，也可打165反詐騙專線洽詢。
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