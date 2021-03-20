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影／新竹尖石森林大火！水不夠難控制 急抽溪水灌救中
新竹縣尖石鄉從今天上午獲報有雜草起火已近6小時，火勢不但沒撲滅，還因山區風勢頗大，燃燒的灰燼四處飛散，造成整個山頭多處火點起火，火勢更已逐漸從新竹縣尖石往桃園市復興區方向燃燒，新竹縣消防局派出大量救災車及人力搶救當中。
據當地民眾表示，玉峰村的下文光幾乎都籠罩在煙霧中，因為玉峰溪河谷風勢強勁，火勢不斷蔓延，現場消防人員雖全力灌救仍難以控制，從石磊部落往下文光看，整座山都在冒煙，場面十分駭人。
新竹縣消防局出動數十輛救災車前往救援，但因燃燒面積太大、四處分散，水車載水量根本不夠現場滅火，下午更有居民透過臉書求援，希望消防單位能派直升機灑水滅火，目前已經緊急從溪床拉水線，用幫浦抽溪水灌救。
橫山警分局玉峰派出所也出動多名警力，目前竹60-1線玉峰道路10K處仍危險無法通行，拉拉山往尖石人車都需改道，林務局及台電都已派員到場了解，研判火勢可能無法在入夜前完全撲滅。
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