影／新竹尖石森林大火！水不夠難控制 急抽溪水灌救中

新竹縣尖石鄉從今天上午獲報有雜草起火已近6小時，火勢不但沒撲滅，還因山區風勢頗大，燃燒的灰燼四處飛散，造成整個山頭多處火點起火，火勢更已逐漸從新竹縣尖石往桃園市復興區方向燃燒，新竹縣消防局派出大量救災車及人力搶救當中。

據當地民眾表示，玉峰村的下文光幾乎都籠罩在煙霧中，因為玉峰溪河谷風勢強勁，火勢不斷蔓延，現場消防人員雖全力灌救仍難以控制，從石磊部落往下文光看，整座山都在冒煙，場面十分駭人。

新竹縣消防局出動數十輛救災車前往救援，但因燃燒面積太大、四處分散，水車載水量根本不夠現場滅火，下午更有居民透過臉書求援，希望消防單位能派直升機灑水滅火，目前已經緊急從溪床拉水線，用幫浦抽溪水灌救。