聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子拉K恍神隨地小便 台南波麗士一眼識破帶回偵辦
台南市年約40歲鄭姓男子今天凌晨1時多將轎車停在東區仁和路旁隨地小便毫不避諱，台南市警一分局德高所員警直覺可疑，發現與其對談過程神色恍惚，經查詢鄭曾施用毒品，隨即瞄見車內垃圾筒有可疑殘渣塑膠袋，懷疑他剛施用完毒品，恍神才隨地大小便，最後也在置物箱取出k盤及刮片等物，鄭坦承吸K他命且尿液初篩呈現陽性反應，最後他函送法辦。
德高派出所所長陳宗鑫、警員林哲全，凌晨1時在東區仁和路巡邏時，發現一部轎車停在路旁，見駕駛隨地小便毫不避諱，直覺可疑，上前盤查。員警利用行動載具M-police查詢，得知鄭曾施用毒品，且與所長對談過程中神色恍惚。
所長心生懷疑更加警覺，隨即眼尖瞄見轎車垃圾筒內有可疑殘渣塑膠袋，判斷鄭可能剛施用完毒品，經同意搜索後，從駕駛座旁置物箱取出k盤及刮片各一個，警方依法扣押並帶返派出所偵辦。
鄭嫌坦承吸食K他命，且尿液初篩呈現陽性反應，最後被依違反毒品危害防制條例罪嫌，將他函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言