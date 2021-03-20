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男子拉K恍神隨地小便 台南波麗士一眼識破帶回偵辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市年約40歲鄭姓男子今天凌晨1時多將轎車停在東區仁和路旁隨地小便毫不避諱，台南市警一分局德高所員警直覺可疑，發現與其對談過程神色恍惚，經查詢鄭曾施用毒品，隨即瞄見車內垃圾筒有可疑殘渣塑膠袋，懷疑他剛施用完毒品，恍神才隨地大小便，最後也在置物箱取出k盤及刮片等物，鄭坦承吸K他命且尿液初篩呈現陽性反應，最後他函送法辦。

德高派出所所長陳宗鑫、警員林哲全，凌晨1時在東區仁和路巡邏時，發現一部轎車停在路旁，見駕駛隨地小便毫不避諱，直覺可疑，上前盤查。員警利用行動載具M-police查詢，得知鄭曾施用毒品，且與所長對談過程中神色恍惚。

所長心生懷疑更加警覺，隨即眼尖瞄見轎車垃圾筒內有可疑殘渣塑膠袋，判斷鄭可能剛施用完毒品，經同意搜索後，從駕駛座旁置物箱取出k盤及刮片各一個，警方依法扣押並帶返派出所偵辦。

鄭嫌坦承吸食K他命，且尿液初篩呈現陽性反應，最後被依違反毒品危害防制條例罪嫌，將他函送法辦。

經鄭姓男子同意搜索後，當場在駕駛座旁置物箱查獲k盤及刮片，警方依法扣押並帶返派出所偵辦。記者邵心杰／翻攝
經鄭姓男子同意搜索後，當場在駕駛座旁置物箱查獲k盤及刮片，警方依法扣押並帶返派出所偵辦。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局德高派出所長陳宗鑫眼尖瞄見轎車垃圾筒內有可疑殘渣塑膠袋，判斷鄭可能剛施用完毒品。記者邵心杰／翻攝
台南市警一分局德高派出所長陳宗鑫眼尖瞄見轎車垃圾筒內有可疑殘渣塑膠袋，判斷鄭可能剛施用完毒品。記者邵心杰／翻攝

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