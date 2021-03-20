男子拉K恍神隨地小便 台南波麗士一眼識破帶回偵辦

台南市年約40歲鄭姓男子今天凌晨1時多將轎車停在東區仁和路旁隨地小便毫不避諱，台南市警一分局德高所員警直覺可疑，發現與其對談過程神色恍惚，經查詢鄭曾施用毒品，隨即瞄見車內垃圾筒有可疑殘渣塑膠袋，懷疑他剛施用完毒品，恍神才隨地大小便，最後也在置物箱取出k盤及刮片等物，鄭坦承吸K他命且尿液初篩呈現陽性反應，最後他函送法辦。

德高派出所所長陳宗鑫、警員林哲全，凌晨1時在東區仁和路巡邏時，發現一部轎車停在路旁，見駕駛隨地小便毫不避諱，直覺可疑，上前盤查。員警利用行動載具M-police查詢，得知鄭曾施用毒品，且與所長對談過程中神色恍惚。

所長心生懷疑更加警覺，隨即眼尖瞄見轎車垃圾筒內有可疑殘渣塑膠袋，判斷鄭可能剛施用完毒品，經同意搜索後，從駕駛座旁置物箱取出k盤及刮片各一個，警方依法扣押並帶返派出所偵辦。