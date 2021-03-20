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影／違規穿越馬路見警攔拔腿逃 男子丟包毒品仍被逮
新北市劉姓男子今天在板橋區違規穿越馬路，見巡邏員警有意攔查拔腿就逃，逃跑過程中，涉嫌將裝有毒品的夾鏈袋棄置路邊仍被員警眼尖識破，當場街逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
板橋派出所員警林景云、黃鎮國2人今天上午11時10分許，巡邏經過板橋區南門街，發現劉姓男子（35歲）形跡可疑並違規穿越馬路，上前欲攔查時，劉男拒檢並立即加速逃跑，林、黃兩員在後追趕並呼叫支援攔檢圍捕，分局勤務中心立即通報板橋所線上警網前往攔截圍捕。
雙方在街頭大玩你追我跑戲碼，追捕過程中，劉男順手將疑似毒品夾鏈袋丟棄路旁，仍被員警眼尖發現，最後順利攔下並壓制逮捕。警方也尋獲遭劉丟棄裝有毒品的夾鏈袋，經清點共有2小包安非他命。
據了解，劉男正是警方列管毒品人口，今天上午才剛購買2小包安非他，號準備返家施用抵癮，沒想到，毒品才剛到手就遇到警方當街攔查，想逃跑還是被警方攔下逮獲。警詢後今依毒品罪嫌送辦。
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