桃園警喝花酒遭督察室抓包 2年輕所長、1警務員被拔官

警察風紀再爆疑慮，桃園市警察局桃園、中壢分局2名所長、刑警大隊吳姓警務員及1名盧姓員警，月初上酒店叫小姐自費4萬多元喝花酒，警局督察室接獲檢舉經查屬實，還發現4人和不良幫派成員接觸沒報備，認定違反警紀明確，將2名所長拔官、刑大警務員調行政警察，4人均記過調職。

據了解，桃園分局大樹所林姓所長、同所盧姓警員、刑大吳姓警務員及王姓友人等，3月4日休假和朋友聚餐後，再邀約中壢分局內壢所黃姓所長、潘姓友人續攤，由吳員提議到桃園區中山東路1間酒店消費。

眾人大約深夜11點多抵達，停留僅1個小時左右，但包廂內還有女陪侍在側，最後總共消費4萬多元，由黃、吳共同埋單，沒有接受業者招待；不過因現場民眾目擊向警局檢舉，轄區武陵派出所獲報到場臨檢並未發現。

督察室為求謹慎，經調閱現場監視器畫面逐一過濾釐清，確認4名員警休假涉足不當場所，而其中的王姓、潘姓友人還是列管不良幫派成員，4人違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」明確。

警方考量，林姓、黃姓所長及盧姓員警上酒店接受女陪侍服務，各記過、申誡1次，審酌吳員提議邀約，違規情節較重大，給予他記過2次。並將林、黃調離分主管職，吳也調離刑事人員。

桃園市警察局督察長薛文容指出，該案因接獲傳聞當下無具體事證，主動調閱監視器逐一過濾，清查後發現4名員警確實有涉足酒店，依規定嚴逞，撤換掉2名所長主管職，刑大警務員也改為一般行政警察，和另名員警等全記過調離現職處分。

薛文容表示，同仁在工作表現上如有缺失，只要改進都會給予機會，但涉及風紀部分，局長陳國進秉持零容忍態度，只要確定涉足不當場所、酒駕等均依規定懲處；該案中員警和不良幫派成員接觸，因事前沒有依規報備，也一併處分。

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