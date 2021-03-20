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影／新北擁槍男見警上門秒變蜘蛛人 爬鐵窗想逃仍被逮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，昨天見警上門查緝，秒變蜘蛛人，與同室友人一起爬鐵窗欲翻牆逃仍被逮。警詢後依違反槍砲條例移送新北地檢署偵辦。

中和偵查隊日前接獲線報，落腳在土城區延吉號街一處公寓的25歲謝姓男子涉嫌持有改造槍枝，警方昨天下午2時許，持搜索票上門查緝，因謝男拒不開門，警方持破壞工具破門時，謝男帶著槍與同室洪姓友人（34歲）共二人，從住處後方鐵窗爬出屋外，攀爬至公寓頂樓企圖逃跑。

「再跑啊！」謝男不知警方在屋外也有人把守，警方見二人從公寓鐵窗爬出來，也緊盯著二人行蹤，最後順利將二人通通逮捕到案，並起獲改造手槍一把、子彈4顆。

據了解，謝男辯稱槍彈是透過網路購得，做為收藏及防身之用；友人洪姓男子並非警方鎖定目標，他說因見警方上門，謝又持有槍彈，擔心遭牽連，才會也跟著一起逃跑。

由於洪男有施用毒品紀錄，警方採尿送驗後請回，謝男經警詢後今依法移送新北地檢署偵辦。

新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子涉嫌擁槍自重，見警上門，秒變蜘蛛人，爬鐵窗逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝

毒品 槍枝

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