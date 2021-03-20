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三重警偵破銀樓強盜案 先嗇宮董事長李乾龍致贈破案金
三重警方26小時偵破銀樓強盜案，查獲3名搶匪及一名女共犯，追回部分遭搶金飾，先嗇宮董事長李乾龍今天至警局致贈破案獎金，由三重警分局長林故廷代表受贈。
三重先嗇宮董事長李乾龍為勉勵三重警分局在26時內迅速偵破銀樓強盜案，肯定警方不眠不休積極偵辦案件的用心，今天上午11時許，親自前往三重警分局偵查隊頒發破案獎勵金，表揚破案有功人員對三重治安的貢獻及付出心力。
三重警分局長林故廷表示，警察維護轄區治安不遺餘力，並重申警方維護新北治安決心，繼續為穩定社會治安工作努力，以提供民眾平穩安全生活環境為職責，也希望民眾多多支持執勤的員警，能不吝給予掌聲，做為維護治安的警察最堅強的後盾。
涉嫌犯下三重銀樓強盜案的陳清課等3人，新北地檢署昨晚法院聲請羈押禁見，而協助載陳清課南下的夏女則諭知以20萬元交保，新北地院已於今天凌晨裁定陳男等三人羈押禁見。
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