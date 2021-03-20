快訊

王定宇聲量超車蔡總統全國第一 數據卻很尷尬

宣布破獲市值3400萬毒品？真相讓警方糗大了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重警偵破銀樓強盜案 先嗇宮董事長李乾龍致贈破案金

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

三重警方26小時偵破銀樓強盜案，查獲3名搶匪及一名女共犯，追回部分遭搶金飾，先嗇宮董事長李乾龍今天至警局致贈破案獎金，由三重警分局長林故廷代表受贈。

三重先嗇宮董事長李乾龍為勉勵三重警分局在26時內迅速偵破銀樓強盜案，肯定警方不眠不休積極偵辦案件的用心，今天上午11時許，親自前往三重警分局偵查隊頒發破案獎勵金，表揚破案有功人員對三重治安的貢獻及付出心力。

三重警分局長林故廷表示，警察維護轄區治安不遺餘力，並重申警方維護新北治安決心，繼續為穩定社會治安工作努力，以提供民眾平穩安全生活環境為職責，也希望民眾多多支持執勤的員警，能不吝給予掌聲，做為維護治安的警察最堅強的後盾。

涉嫌犯下三重銀樓強盜案的陳清課等3人，新北地檢署昨晚法院聲請羈押禁見，而協助載陳清課南下的夏女則諭知以20萬元交保，新北地院已於今天凌晨裁定陳男等三人羈押禁見。

三重警方26小時偵破銀樓強盜案，先嗇宮董事長李乾龍今至警局致贈破案獎金，由分局長林故廷代表受贈。圖／警方提供
三重警方26小時偵破銀樓強盜案，先嗇宮董事長李乾龍今至警局致贈破案獎金，由分局長林故廷代表受贈。圖／警方提供
三重警方26小時偵破銀樓強盜案，先嗇宮董事長李乾龍今至警局致贈破案獎金，由分局長林故廷代表受贈。圖／警方提供
三重警方26小時偵破銀樓強盜案，先嗇宮董事長李乾龍今至警局致贈破案獎金，由分局長林故廷代表受贈。圖／警方提供

銀樓 強盜

延伸閱讀

搶銀樓落網…69歲珠寶大盜 曾栽「署長」手中

三重銀樓搶案 知名大盜陳清課移送地檢複訊

三重珠寶大盜落網 警政署長陳家欽：抓過他2次、狡猾又危險

國民黨主席選舉角力頻頻 王金平透露朱連江趙都找過他

相關新聞

三重銀樓搶案贓物仍未找齊 侯友宜：把案子辦得完整

新北市三重一間銀樓前天遭3名搶匪闖入，朝蕭姓老闆噴灑辣椒水並毆打綑綁，搜刮價值3000萬元的金飾、鑽石、翡翠，新北警方已...

三重警偵破銀樓強盜案 先嗇宮董事長李乾龍致贈破案金

三重警方26小時偵破銀樓強盜案，查獲3名搶匪及一名女共犯，追回部分遭搶金飾，先嗇宮董事長李乾龍今天至警局致贈破案獎金，由...

通緝犯被盤查眼神閃爍撞警要逃 警瞬間反手壓制就擒

台中市警五分局員警10日深夜執勤時，發現群聚可疑，上前盤查身分時，邱男眼神閃爍突然拔腿就跑撞到警員，當時機警的員警早已注...

毒品通緝犯找婦人租屋組隊藏毒販毒 反遭警方識破逮人

台北市刑大偵二隊日前接獲線報，余姓毒品通緝犯（55歲）半年前因遭通緝開始逃亡，期間仍靠販毒牟利，為躲避警方查緝，找來平常...

毒品通緝犯藏身高雄蕉園工寮 見警吞農藥拒捕送醫命危

高雄市旗山警分局員警今天凌晨循線前往旗山區一處工寮查緝毒品，工寮內的李姓毒品通緝犯不願被抓，竟趁警方不備，抓起一把粒狀農...

用彩色印表機自製上百張千元假鈔購物 屏東警循線逮人

屏東一名25歲鍾姓男子，夥同陳姓友人（22歲）利用彩色印表機、模造紙印製數張千元假鈔，並利用自製假鈔在屏東某檳榔攤消費，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。