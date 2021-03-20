通緝犯被盤查眼神閃爍撞警要逃 警瞬間反手壓制就擒

台中市警五分局員警10日深夜執勤時，發現群聚可疑，上前盤查身分時，邱男眼神閃爍突然拔腿就跑撞到警員，當時機警的員警早已注意到其不尋常的肢體動作及反應，一個反手便順手將其壓制，查證後查出邱男遭通緝，順利將邱逮捕移送。

北屯所警員李隆明與楊文政，10日晚間10時22時50分巡邏時，發現昌平路一段某處有數名男子聚集且音量較大，兩名員警見狀有異且時值深夜，故先通知其他巡邏網支援及所內同仁支援，在優勢警力下上前瞭解這群男子聚集的狀況。

警方瞭解狀況時，其中一名男子向李員稱他與員工在談論事情，李警詢問他們身分證件以備查證，此時李警注意到後方何姓男子在與員警對眼時眼神閃爍、飄忽不定，且四處東張西望避開員警的觀察，經驗老到的李員心中提高警覺，並靠近何男請他告知身分證號。

何男先是左右查看，又向李員要求是否可以先讓他與朋友說個話，並且說話吞吞吐吐不願告訴警方資料，這樣的不尋常反應顯現其心虛，李員再次請其告知證號，何男不得已緩緩說出證號時便想偷步拔腿就跑。