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網友留言炸普悠瑪 鐵路警掌握身分進一步追查

中央社 / 台北20日電

普悠瑪示意圖。聯合報系資料照
普悠瑪示意圖。聯合報系資料照

鐵路警察局今天表示，有網友在直播平台留言炸掉普悠瑪讓列車翻車，昨天經派員巡視相關車廂等，未發現可疑人事物，目前掌握涉嫌網友臉書帳號清查，將朝違反恐嚇公眾罪嫌偵辦。

警政署鐵路警察局指出，民眾投書至台鐵局長信箱，稱有網友在直播平台留言要炸掉19日普悠瑪431車次，警方接獲通報後，立即配合台鐵人員進入車廂巡視，由2名員警與1名站務員共同巡查。

警方表示，經巡視車廂、廁所、行李區都未發生可疑人事物，當天晚間8時許，結束清查作業，列車安全駛離。

警方說，布線查緝發現此網友在直播平台聊天室留言提及，「19日晚間，普悠瑪會翻車」等語，立即報請台北地檢署指揮偵辦，經訪查直播平台公司，發現有網友曾發文提到類似留言。

警方指出，經比對資訊後，已掌握發言網友身分及臉書（Facebook）帳戶，將持續透過相關資料清查，釐清涉案程度，後續會朝違反刑法恐嚇公眾罪嫌偵辦。

普悠瑪

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