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毒品通緝犯找婦人租屋組隊藏毒販毒 反遭警方識破逮人
台北市刑大偵二隊日前接獲線報，余姓毒品通緝犯（55歲）半年前因遭通緝開始逃亡，期間仍靠販毒牟利，為躲避警方查緝，找來平常也在販毒的許姓女子（47歲）共組販毒二人組，由許女兒子出面在外租屋藏放毒品，警方調查後日前逮人。
警方指出，余嫌過去常在新北市地區販毒，半年前因為毒品案被通緝後展開逃亡，找上許女共組販毒搭檔，互相介紹上游拿貨，再各自提供下游販售。
余嫌生性狡猾，他透過租屋網站專門尋找人潮眾多、沒有管理員的大樓，再透過許女兒子租房。為避免警方找到他藏毒處所，每次返家前，還會繞到租屋處附近觀察，確認是否有可疑人士盯哨後才返家，也因為他總是固定查看租屋處動靜，反被警方抓到這個習慣埋伏並認出身分逮人。
許女則在新店與藥腳交易時，被警方當場逮捕，從內衣夾層中找到海洛因、安非他命，租屋處內也搜出毒品，共計查獲2包海洛因以及5包安非他命、磅秤、手機等證物。警方訊問後，依毒品罪嫌將兩人送辦。
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