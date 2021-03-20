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毒品通緝犯藏身高雄蕉園工寮 見警吞農藥拒捕送醫命危

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市旗山警分局員警今天凌晨循線前往旗山區一處工寮查緝毒品，工寮內的李姓毒品通緝犯不願被抓，竟趁警方不備，抓起一把粒狀農藥往嘴巴塞，身體不適才坦承服藥尋短，送醫急救尚未脫險。

64歲李姓男子有毒品前科，因案被橋頭地檢署發布通緝，平日居無定所。昨天深夜，旗山分局中壇派出所員警前往李嫌藏身的蕉園工寮查緝毒品，起初李男謊報身分不願意配合，自稱是看守蕉園的工人，不久後面露痛苦表情，坦承說「不想再被關，剛剛有吃農藥」，警方急忙通報救護車送醫。

警方調查，李男是通緝犯，看見警察上門，趁機抓起一把放在工寮地面的除蟲劑吞下，目前在醫院加護病房觀察中，工寮內未發現毒品，。

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李姓男子藏身貨櫃鐵皮屋內，疑似吞農藥拒捕。記者徐白櫻／翻攝
李姓男子藏身貨櫃鐵皮屋內，疑似吞農藥拒捕。記者徐白櫻／翻攝

毒品 警察

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