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用彩色印表機自製上百張千元假鈔購物 屏東警循線逮人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名25歲鍾姓男子，夥同陳姓友人（22歲）利用彩色印表機、模造紙印製數張千元假鈔，並利用自製假鈔在屏東某檳榔攤消費，事後店家發現報警，警方透過監視影像掌握兩人特徵、行蹤，於13日前往住處逮人，除搜出假鈔還找出毒品。警詢後，鍾、陳兩人依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送，並溯源清查來源。

據了解，鍾男與陳男，利用彩色印表機、模造紙印製數張千元假鈔，並利用自製假鈔在屏東某檳榔攤消費，事後店家察覺報警。警方透過店家提供影像辨識人車資訊，並結合路檢盤查，掌握兩人特徵、行蹤與租屋處。

警方掌握相關證據後，向屏東地方法院聲准搜索票，於本月13日，前往鍾、陳兩人位於機場北路的住處逮人。警方在租屋處內，搜出1台彩色印表機、4包模造紙、270張自製千元假鈔、69張假鈔半成品以及1包毒品多樣證物。

警詢後，鍾、陳兩人依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送，並溯源清查來源。此外，警方也呼籲，如有民眾收到假鈔，應盡速向附近轄區派出所報案，以利警方迅速追查印製不法集團到案，避免更多商家受害。

此外，警方強調，民眾可根據央行所提供要訣，摸一摸、看一看、轉一轉的三原則，可大略辨識假鈔，以免受騙。

警詢後，將25歲鍾姓男子，22歲陳姓男子依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送，並溯源清查來源。記者陳弘逸／翻攝
警詢後，將25歲鍾姓男子，22歲陳姓男子依偽造貨幣及毒品危害防制條例等罪移送，並溯源清查來源。記者陳弘逸／翻攝
警方在兩人租屋處內，搜出1台彩色印表機、4包模造紙、270張自製千元假鈔、69張假鈔半成品以及1包毒品等多樣證物。記者陳弘逸／翻攝
警方在兩人租屋處內，搜出1台彩色印表機、4包模造紙、270張自製千元假鈔、69張假鈔半成品以及1包毒品等多樣證物。記者陳弘逸／翻攝
警方在兩人租屋處內，搜出1台彩色印表機、4包模造紙、270張自製千元假鈔、69張假鈔半成品以及1包毒品等多樣證物。記者陳弘逸／翻攝
警方在兩人租屋處內，搜出1台彩色印表機、4包模造紙、270張自製千元假鈔、69張假鈔半成品以及1包毒品等多樣證物。記者陳弘逸／翻攝

假鈔 毒品

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