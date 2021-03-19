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斷掌案不排除幕後有藏鏡人 檢認有勾串之虞聲押3嫌
台中市西屯區大容西街昨傍晚驚傳斷掌慘案，兇嫌黃男持藍波刀砍下被害人吳男的右手掌，同夥戴男將斷掌丟進黎明溝支溝，黃等人落網後供稱與吳有200萬的債務糾紛，警方今天傍晚依重傷害罪嫌移送，檢察官今晚偵訊後，認3嫌所犯是5年以上重罪，供詞部分不一致，有勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押3嫌，由法官漏夜審理。
被害人吳男與黃男等人疑有200萬債務糾紛，昨天下午吳被黃（22歲）等人攔下，由同夥戴男（19歲）控制吳，黃持藍波刀涉嫌砍下吳的右手掌，再由同夥許男（27歲）朝吳噴辣椒水，並將斷掌丟入附近的黎明溝支溝。經警出動警網，在案發後40分鐘逮獲3嫌。
由於夜間不偵訊，警方今天針對本案諸多疑點詢問，黃嫌等人仍稱與吳有債務糾紛，警對3嫌採隔離詢問，3嫌供詞部分不一致，檢警不排除3嫌幕後有藏鏡人。
警方今天傍晚依重傷害罪嫌將黃、許、戴等3嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後認3嫌所犯是5年以上重罪，且3嫌供詞部分不一致，疑有勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押3嫌，由法官漏夜開羈押庭審理。
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