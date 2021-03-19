屏東刑警大隊偵查隊長涉貪當場起出現金 法院裁准羈押禁見

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成涉嫌利用警察職權索賄，廉政署南區調查署接獲檢舉展開偵辦，昨天掌握邱與某男子到銀行提領現金後，邱返回警局時，當場遭廉政署幹員逮捕，現場起出現金16萬元，檢方漏夜偵訊後，邱涉嫌貪汙治罪條例向法院聲押禁見，屏東地院下午開庭後，裁准羈押禁見。

據了解，檢廉近期接獲民眾檢舉，僅知涉案對象是警職，未料跟監發現竟是偵查隊長。目擊員警說，昨中午看到車輛尾隨邱奕成駕駛的偵防車後方，一同進入縣警局內停車場，直到車輛行駛至車棚附近，尾隨後方車輛，兩人下車後，上前跟邱談話，邱隨即逃跑，員警上前圍捕發現，發現是「自己人」，現場搜到牛皮紙袋裝16萬元現金，查扣邱手機。