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屏東刑警大隊偵查隊長涉貪當場起出現金 法院裁准羈押禁見

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣刑警大隊偵二隊長邱奕成涉嫌利用警察職權索賄，廉政署南區調查署接獲檢舉展開偵辦，昨天掌握邱與某男子到銀行提領現金後，邱返回警局時，當場遭廉政署幹員逮捕，現場起出現金16萬元，檢方漏夜偵訊後，邱涉嫌貪汙治罪條例向法院聲押禁見，屏東地院下午開庭後，裁准羈押禁見。

據了解，檢廉近期接獲民眾檢舉，僅知涉案對象是警職，未料跟監發現竟是偵查隊長。目擊員警說，昨中午看到車輛尾隨邱奕成駕駛的偵防車後方，一同進入縣警局內停車場，直到車輛行駛至車棚附近，尾隨後方車輛，兩人下車後，上前跟邱談話，邱隨即逃跑，員警上前圍捕發現，發現是「自己人」，現場搜到牛皮紙袋裝16萬元現金，查扣邱手機。

撿廉昨在邱駕駛的車輛中查扣相關證物及現金，並傳喚相關人員到案釐清案情。檢方訊問後，邱涉嫌違反貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准， 全案持續擴大追查偵辦。

屏東縣刑警大隊偵二隊隊長邱奕成涉貪汙案，檢方向法院聲押禁見獲准。圖／報系資料照
屏東縣刑警大隊偵二隊隊長邱奕成涉貪汙案，檢方向法院聲押禁見獲准。圖／報系資料照

屏東縣 貪汙 警察

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