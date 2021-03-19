鐵皮倉庫當毒品咖啡包分裝廠 警逮6人送辦

26歲吳姓男子在自家透天厝對面鐵皮倉庫內設毒品分裝廠，以桃園市八德區為據點，刑事局掌握情資逮人，搜出161包毒品咖啡包等物，並發現吳男找小弟以機車送毒，警詢後送辦。

刑事局偵三大隊第二隊長黃文圳今天在記者會上表示，日前執行毒品專案時，發現吳姓男子涉嫌與相關毒販聯繫，立即布線查緝，得知吳男常在桃園市八德區附近出沒，隨即派員埋伏。

警方發現，吳姓男子把自家透天厝對面鐵皮倉庫當毒品分裝工廠，專賣摻一粒眠等毒品的咖啡包，還以國際知名羽絨衣品牌當咖啡包外包裝，並叫小弟騎機車送毒品。

警方今年2月間見時機成熟，赴吳姓男子住家及倉庫搜索，搜出新台幣約8萬元的161包毒品咖啡包、189顆一粒眠、一把霰彈槍、8顆子彈、果汁粉、分裝機等物，並循線逮捕吳男等6人。

警方表示，吳姓男子以500元價格販售毒品咖啡包，咖啡包內成分除有一粒眠外，還有果汁粉等物，買毒都是住桃園市附近的散戶，每次購買數量為10包以下。

警方詢後，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把吳姓男子等6人移送新北地檢署偵辦。