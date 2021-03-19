快訊

華航終於公布！帛琉旅遊泡泡首發6大旅行社出爐

鐵皮倉庫當毒品咖啡包分裝廠 警逮6人送辦

中央社 / 台北19日電

26歲吳姓男子在自家透天厝對面鐵皮倉庫內設毒品分裝廠，以桃園市八德區為據點，刑事局掌握情資逮人，搜出161包毒品咖啡包等物，並發現吳男找小弟以機車送毒，警詢後送辦。

刑事局偵三大隊第二隊長黃文圳今天在記者會上表示，日前執行毒品專案時，發現吳姓男子涉嫌與相關毒販聯繫，立即布線查緝，得知吳男常在桃園市八德區附近出沒，隨即派員埋伏。

警方發現，吳姓男子把自家透天厝對面鐵皮倉庫當毒品分裝工廠，專賣摻一粒眠等毒品的咖啡包，還以國際知名羽絨衣品牌當咖啡包外包裝，並叫小弟騎機車送毒品。

警方今年2月間見時機成熟，赴吳姓男子住家及倉庫搜索，搜出新台幣約8萬元的161包毒品咖啡包、189顆一粒眠、一把霰彈槍、8顆子彈、果汁粉、分裝機等物，並循線逮捕吳男等6人。

警方表示，吳姓男子以500元價格販售毒品咖啡包，咖啡包內成分除有一粒眠外，還有果汁粉等物，買毒都是住桃園市附近的散戶，每次購買數量為10包以下。

警方詢後，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，把吳姓男子等6人移送新北地檢署偵辦。

毒品 咖啡

延伸閱讀

他製「相思湯」上網販售 原來是國外巫師祭典用毒品

申辦桃園市民聯名卡、認同卡 國內消費最高10%現金回饋

英國籍男子來台教書 私下幫國際毒梟運毒遭逮起訴

機捷8折！申辦桃園市認同卡 非市民、外國人可和市民享同等優惠

相關新聞

影／三重銀樓三千萬財物強盜案 第三名搶匪落網起出金飾

新北市三重銀樓搶案，最後一名在逃的搶匪王姓男子今天中午在三峽區落網，警方再起出一批遭搶金飾，目前由警方押解返回警局途中。

涉詐助理費 高雄議長曾麗燕聲明：無納為私囊己用之故意

高雄市議長曾麗燕被控與胞妹曾麗鴻涉嫌詐領助理費，曾麗燕今天凌晨獲200萬元交保後，到今天中午，曾麗燕沒到議會、電話關機，...

高市議長曾麗燕涉詐領助理費 不法所得逾300多萬

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費案，高雄地檢署偵訊曾麗燕等人後，曾麗燕以新台幣200萬元交保，曾麗燕的胞妹被聲押，雄...

他製「相思湯」上網販售 原來是國外巫師祭典用毒品

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布，張姓男子在網路涉嫌兜售俗稱「死藤水」或「相思湯」的毒品，表示這是南美巫師祭典時飲用，近年...

影／豬骨充斷掌模擬被水沖走 流入涵洞地下道警找不到

台中市西屯區大容西街昨傍晚驚傳斷掌慘案，兇嫌黃男持藍波刀砍下被害人吳男的右手掌，同夥戴男將斷掌丟進黎明溝支溝，由於水流湍...

台南女組頭被擄蒙眼6天 檢約詢追幕後綁架首腦

台南市永康區31歲林姓女組頭遭擄6天咋獲釋，警方逮捕8名嫌犯疑都只是外圍執行者，因對案情交代不清目前均聲押，6人准押、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。