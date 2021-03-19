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他製「相思湯」上網販售 原來是國外巫師祭典用毒品

聯合報 / 記者林保光／即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心今天發布，張姓男子在網路涉嫌兜售俗稱「死藤水」或「相思湯」的毒品，表示這是南美巫師祭典時飲用，近年在歐美、澳洲相當風行，是一種迷幻藥。

警方表示，張姓男子涉嫌販賣的二甲基色胺（DMT），是我國列管的第二級毒品，藉由加熱、萃取等手法提煉，原為南美通靈祭典時巫師飲用的物品，作用與麥角酸二乙醯胺（LSD）的迷幻藥相似，短時間可能產生迷幻作用，在國外被視為「軟性藥品」、「娛樂用藥」，近年國內僅查獲過4、5件類似毒品案。

3個月前，南部打擊犯罪中心接獲情資，與南投縣警局刑警大隊共組專案小組，追查張姓男子落腳處，發現他在台中住處飄出詭異臭味，3月10日動員查緝，在他住處搜到相思樹皮粉末、許多溶劑和化學藥劑，以及製造二甲基色胺的器具。

警方瞭解，張姓男子使用不同的網路身分，在購物網站多次向不同賣家買進製毒原料與器材，涉嫌製造出俗稱「死藤水」或「相思湯」的二級毒品，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警方在張姓男子住處搜出的不明藥劑。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處搜出的不明藥劑。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處搜出二級毒品「相思湯」。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處搜出二級毒品「相思湯」。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處搜出的不明藥劑。記者林保光／翻攝
警方在張姓男子住處搜出的不明藥劑。記者林保光／翻攝

毒品 購物網 澳洲

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