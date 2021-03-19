高市議長曾麗燕涉詐領助理費 不法所得逾300多萬

高雄市議長曾麗燕涉嫌不實申報助理費，被檢調搜索約談，19日凌晨被裁定新台幣200萬元交保。 中央社

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉詐領助理費案，高雄地檢署偵訊曾麗燕等人後，曾麗燕以新台幣200萬元交保，曾麗燕的胞妹被聲押，雄檢初估不法所得逾300多萬元。

曾麗燕與胞妹曾麗鴻等人涉嫌詐領助理費案，檢調昨天進行服務處、辦公處及住居所的搜索，並約談被告9人、證人6人。

雄檢訊後，認為曾麗燕、曾麗鴻都涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，曾麗鴻因有湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見；曾麗燕當庭諭知以200萬元交保；其餘被告涉嫌偽造文書罪嫌，分別以5、10萬元等交保候傳。

雄檢今天中午表示，曾麗燕自民國99年12月25日起擔任改制直轄市後第1屆高雄市議會議員迄今，曾麗鴻長期依曾麗燕指示辦理提領、保管及發放公費助理薪資，2人涉嫌多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費。

雄檢指出，目前初估不法所得至少達300多萬元，至於實際金額仍在清查中。