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影／豬骨充斷掌模擬被水沖走 流入涵洞地下道警找不到

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市西屯區大容西街昨傍晚驚傳斷掌慘案，兇嫌黃男持藍波刀砍下被害人吳男的右手掌，同夥戴男將斷掌丟進黎明溝支溝，由於水流湍急，斷掌瞬間不見，警方出動十多名警力，先後三波尋找斷掌，甚至還以豬骨充斷掌模擬被水沖走，豬骨載浮載沉流到300公尺外的文心路涵洞下水道不見了，警方漏夜找了6小時，研判斷掌流入下水道。

被害人吳男與黃男等人疑有200萬債務糾紛，昨天下午被黃等人攔下，由同夥戴男控制吳，黃持藍波刀涉嫌砍下吳的右手掌，再由同夥許男朝吳噴辣椒水，並將斷掌丟入附近的黎明溝支溝。經警出動警網，在案發後40分鐘逮獲3嫌。

警方先後出動警消、轄區市政派出所、偵查隊、鑑識等十多名警力，先後三波在案發現場西屯區大容西街的黎明溝支溝尋找，由該處至文心路涵洞的溝裡及兩側尋找，沿途共300多公尺，但因水流湍急，警未找到斷掌。

警方還以豬骨充當斷掌模擬被水沖走，警見豬骨載浮載沉，流到300公尺外的文心路涵洞下水道，該處水面上有漩渦，豬骨流到這裡時，瞬間流入下水道，豬骨消失無蹤跡，警方研判斷掌流入下水道，尋找斷掌的行動即告結束。

台中市西屯區大容西街昨天下午發生砍斷掌慘案，警方循線逮獲兇嫌黃男，許男、戴男等三嫌。圖／民眾提供
台中市西屯區大容西街昨天下午發生砍斷掌慘案，警方循線逮獲兇嫌黃男，許男、戴男等三嫌。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，警查扣作案兇器藍波刀。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，警查扣作案兇器藍波刀。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人持藍波刀砍下吳的右手掌，同夥將斷掌丟入附近的溝裡，警方漏夜尋找斷掌。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人持藍波刀砍下吳的右手掌，同夥將斷掌丟入附近的溝裡，警方漏夜尋找斷掌。圖／民眾提供

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