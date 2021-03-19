影／豬骨充斷掌模擬被水沖走 流入涵洞地下道警找不到

台中市西屯區大容西街昨傍晚驚傳斷掌慘案，兇嫌黃男持藍波刀砍下被害人吳男的右手掌，同夥戴男將斷掌丟進黎明溝支溝，由於水流湍急，斷掌瞬間不見，警方出動十多名警力，先後三波尋找斷掌，甚至還以豬骨充斷掌模擬被水沖走，豬骨載浮載沉流到300公尺外的文心路涵洞下水道不見了，警方漏夜找了6小時，研判斷掌流入下水道。

被害人吳男與黃男等人疑有200萬債務糾紛，昨天下午被黃等人攔下，由同夥戴男控制吳，黃持藍波刀涉嫌砍下吳的右手掌，再由同夥許男朝吳噴辣椒水，並將斷掌丟入附近的黎明溝支溝。經警出動警網，在案發後40分鐘逮獲3嫌。

警方先後出動警消、轄區市政派出所、偵查隊、鑑識等十多名警力，先後三波在案發現場西屯區大容西街的黎明溝支溝尋找，由該處至文心路涵洞的溝裡及兩側尋找，沿途共300多公尺，但因水流湍急，警未找到斷掌。