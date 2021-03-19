三重銀樓搶案 新北警追至花蓮再逮一嫌

新北市三重區重新路二段昨天上午10時許發生銀樓搶案，3名搶匪持辣椒水攻擊並毆打、捆綁老闆限制行動，搜刮市價超過三千萬元近500兩金飾之後騎機車逃逸，警方隨即發動攔截圍捕，稍後在中和地區逮到其中1人，新北警方今天凌晨追至花蓮再逮65歲陳姓男子，目前尚有1名嫌犯在逃。花蓮落網搶嫌陳男身上，未搜出遭搶金飾珠寶贓物，警方將持續追查贓物。

據了解，銀樓搶案發生後，經過警方過濾搶犯由一名女子接送南下至高雄，警方查獲先找到一名夏姓女子（50歲），進而供述其只負責載送陳嫌，然陳嫌故佈疑陣，先南下高雄，再購買台鐵323車次自強號前往花蓮，新北警方經會同鐵路警察局共同協助，於花蓮查獲陳男到案，並起出兩改造手槍。

警方調查，3名嫌犯昨天在銀樓開門營業之前便在附近埋伏，等到鐵捲門開啟，立即衝進店內以辣椒水攻擊70歲的蕭姓老闆，他說，這3個歹徒戴口罩、鴨舌帽，一進門就對他噴辣椒水，並用拳頭毆打及腳踹肚子、背部與臉部，歹徒取出蕭男身上鑰匙後，在廚房以膠帶和電線綑綁蕭男，行搶得逞離去，之後蕭男掙扎製造聲響，妻子才發現，協助脫困報案。