三重銀樓搶案 新北警追至花蓮再逮一嫌

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三重區重新路二段昨天上午10時許發生銀樓搶案，3名搶匪持辣椒水攻擊並毆打、捆綁老闆限制行動，搜刮市價超過三千萬元近500兩金飾之後騎機車逃逸，警方隨即發動攔截圍捕，稍後在中和地區逮到其中1人，新北警方今天凌晨追至花蓮再逮65歲陳姓男子，目前尚有1名嫌犯在逃。花蓮落網搶嫌陳男身上，未搜出遭搶金飾珠寶贓物，警方將持續追查贓物。

據了解，銀樓搶案發生後，經過警方過濾搶犯由一名女子接送南下至高雄，警方查獲先找到一名夏姓女子（50歲），進而供述其只負責載送陳嫌，然陳嫌故佈疑陣，先南下高雄，再購買台鐵323車次自強號前往花蓮，新北警方經會同鐵路警察局共同協助，於花蓮查獲陳男到案，並起出兩改造手槍。

警方調查，3名嫌犯昨天在銀樓開門營業之前便在附近埋伏，等到鐵捲門開啟，立即衝進店內以辣椒水攻擊70歲的蕭姓老闆，他說，這3個歹徒戴口罩、鴨舌帽，一進門就對他噴辣椒水，並用拳頭毆打及腳踹肚子、背部與臉部，歹徒取出蕭男身上鑰匙後，在廚房以膠帶和電線綑綁蕭男，行搶得逞離去，之後蕭男掙扎製造聲響，妻子才發現，協助脫困報案。

蕭老闆說，損失鑽石40幾顆、翡翠2顆、金飾400多兩，市價大概3千多萬元。警方於11時50分，在新北市中和區和平街188號前，逮捕到1名彭姓嫌犯（53歲），彭嫌供稱係接獲高姓男子（45歲）及綽號阿義之男子指令，以5萬元代價幫忙牽機車，警方尚在了解彭嫌涉案程度，並追捕其餘共犯。

新北市三重區一間銀樓18日遭3嫌闖入行搶，新北警方今天凌晨追至花蓮再逮一嫌。記者／柯毓庭攝影
新北市三重區一間銀樓18日遭3嫌闖入行搶，新北警方今天凌晨追至花蓮再逮一嫌。記者／柯毓庭攝影

銀樓 警察

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