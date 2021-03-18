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紅到國際了！台灣人掀「鮭魚之亂」 外媒這樣報導

第一個環遊世界的台灣人是他！「進步時代」手稿揭密

影／被害人遭砍下右手掌 警漏夜找被丟溝的斷掌

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

吳姓男子與黃姓男子等人有上百萬債務糾紛，黃等人今天下午在西屯區大容西街堵到吳男，控制吳行動後，持藍波刀砍下吳的右手掌，再丟入附近的黎明溝支溝，警方出動警網逮獲黃嫌等3人，漏夜針對本案諸多疑點調查，釐清黃嫌等人犯案動機。

台中市消防局於今天下午4時38分，接獲民眾報案，有名男子被歹徒以刀砍傷，立即派遣黎明分隊，出動救護車1輛，救護人員2名，救護員抵達後，發現被害男子（35歲）右手掌被砍斷、眼睛被不明液體噴濺、意識清楚，由警消送往大慶中山醫院救治。而兇嫌犯案後駕車逃離。

被害人吳男（29歲）向警說砍斷他手掌的是黃男（22歲），台中市警六分局出動數組警網人車追人，在北屯區崇德路追上黃男等人的車，黃及同夥許男（27歲）、戴男（19歲）自知難逃，走進台中市警五分局四平派出所，經六分局員警逮獲，查扣作案兇器藍波刀，將黃嫌等3人押回六分局偵辦。

警方查出，黃男等人昨天下午在大容西街堵到被害人吳男，由戴男控制吳男的行動，再由黃男持藍波刀砍下被害人的右手腕，而在旁的許男持辣椒水噴吳的眼睛（經清水清洗已無大礙），許見黃男砍下吳的右手掌，驚慌的揀下手掌，順手往附近的黎明溝支溝丟下，當時溝內尚有流水沖掉斷掌，警方事後出動警力尋找未獲。

警方初步查出，黃男等人於去年與被害人吳男有筆1、2百萬債務糾紛，因索債不成才犯案，但這只是黃嫌等人單方說法，尚須與被害人吳男查證，全案由警方漏夜偵辦，以釐清本案疑點。

兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，警本扣作案兇器藍波刀。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，警本扣作案兇器藍波刀。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，由同夥丟入附近的溝童，警方漏夜尋找斷掌。圖／民眾提供
兇嫌黃男等人疑與被害人吳男有債務糾紛，黃持藍波刀砍下吳的右手掌，由同夥丟入附近的溝童，警方漏夜尋找斷掌。圖／民眾提供
台中市西屯區大容西街今天下午發生砍斷掌慘案，警方循線逮獲兇嫌黃男等3嫌。圖／民眾提供
台中市西屯區大容西街今天下午發生砍斷掌慘案，警方循線逮獲兇嫌黃男等3嫌。圖／民眾提供

台中市 債務 救護車

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