影／追查女組頭被擄共犯 警長：一個一個抓絕不放過
台南林姓女組頭本月13日凌晨由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，今天獲釋回，台南市警局長方仰寧下午親自召開記者會，他說，被害人雙眼遭蒙、雙手被銬，稍有受傷，但身體狀況大致良好，被害人遭控制過程，家屬並未接獲勒贖電話或訊息，至於她為何被押走及其過程，還要根據到案嫌犯供述及被害人指證釐清。
方仰寧表示，案發後，專案小組掌握相關跡證，並以車追人方式，追查相關共犯，裁至目前為止，共拘提8名嫌犯、5名裁押、1名通緝犯執行、2名偵訊中，8名嫌犯事證明確，都是涉案者，沒有被冤枉的，專案小組會繼續擴大追查其共犯結構，一個一個抓絕不放過。
方仰寧說，案發後，台南市刑大及白河分局等立即成立專案小組，由他親自指揮，更感謝台南地檢察署檢察官黃銘瑩假日指揮偵辦，以及刑事局偵八隊協助，全力偵辦。
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