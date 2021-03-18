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英國籍男子來台教書 私下幫國際毒梟運毒遭逮起訴

聯合報 / 記者廖炳棋／即時報導

56歲英國籍男子賈瑞特（Garrett Nathan），去年二月來台後擔任屏東縣一家補習班英語教師，平時在高屏地區活動，不料他利用台灣對歐美人士較不設防的心理，勾結國際販毒集團，替毒梟接收夾帶海洛因的空運包裹，刑事局接獲線報，去年11月在彰化高鐵站，攔截賈瑞特將毒品包裹交付給62歲黃男及34歲詹女，並起獲2.14公斤海洛因，檢方近日起訴三人。

警方指出，新冠疫情期間因國際航班驟減、旅客進出國門不易，但貨物進出口量卻因疫情關係持續大增，毒品走私集團在疫情期間，利用航空包裹走私毒品，希望降低以人體、行李夾藏遭查獲的風險。

刑事局與泰國警察總署肅毒總局(NSB)密切合作，透過情資交換，去年10月18日，在泰國南部博他倫府，查獲預計以進口榴槤糕罐內夾藏方式空運走私來台的9.65公斤海洛因毒品。由於原本要寄到台灣的收件人，就是在高雄市前鎮區租屋居住的賈瑞特，警方因此鎖定調查。

專案小組去年11月14日，發現賈瑞特收到國際包裹後立即前往高鐵左營站，並臨時購買前往彰化站車票，由於形跡可疑，專案小組與彰化縣警察局田中分局，共同前往高鐵彰化站查緝，當賈瑞特交易該包裹時，警方成功逮捕前來收貨的黃、詹兩人，查獲女用提包內夾藏海洛因17包，計2.14公斤，並在黃嫌身上起獲1把克拉克槍枝、子彈6發，並扣得不法所得新台幣10萬元。

三人經訊問後解送高雄地檢署，檢察官聲押賈瑞特獲准，這個月11日起訴3人。

英國籍男子賈瑞特來台教書，但私下幫國際毒梟運毒，日前遭逮被起訴，圖為泰國警方攔截毒品。記者廖炳棋／翻攝
英國籍男子賈瑞特來台教書，但私下幫國際毒梟運毒，日前遭逮被起訴，圖為泰國警方攔截毒品。記者廖炳棋／翻攝
英國籍男子賈瑞特來台教書，但私下幫國際毒梟運毒，日前遭逮被起訴。記者廖炳棋／翻攝
英國籍男子賈瑞特來台教書，但私下幫國際毒梟運毒，日前遭逮被起訴。記者廖炳棋／翻攝

毒品 疫情 高鐵

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