台南女組頭被擄5天矇眼、上手銬 警逮8嫌追藏鏡人

台南市永康區31歲林姓女組頭本月13日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜下山途中被擄走，被害人今天上午獲釋回到家中，台南市警局長方仰寧下午5點在市刑大召開記者會表示，被害人被押期間被矇眼及上手拷，臉部也有受傷，外表看起來還健康，是否有遭到凌虐還要進一步調查。

目前全案已有8名嫌犯到案，5人聲押獲准，1人聲押中，另2嫌從台東押回途中，8人均否認是主使者，只說可以分錢，對案情都避重就輕，全案擴大偵辦繼續要找到募後主使。

台南市警局在案發後就組成專案小組，由局長方仰寧坐鎮指揮，嫌犯作案後駕車四散逃逸，沿途還換車及改搭火車，警方以車追人，遠赴新竹、嘉義、台東等地，也鎖定嫌犯手機的基地台，今天就傳出人質在上午返回家中，目前初步了解，家屬供稱並未付出贖金，也未說明嫌犯作案動機，待被害人休息過後，警方將進一步偵訊了解。