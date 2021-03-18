在台英籍男跨國走私海洛因 遭台泰警查獲

一名來台的英籍男子賈瑞特和東南亞販毒集團合作走私毒品來台，市價新台幣上億元，刑事局和泰國警方合作交換情資，見賈瑞特搭乘高鐵欲交易毒品時，一舉逮捕3嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，國際刑警科秘書李泱輯表示，去年和泰國警察總署肅毒總局（NSB）密切合作、交換情資，去年10月18日泰國警方成功在泰國南部博他倫府查獲一起跨國運毒案，販毒集團將9.65公斤毒品海洛因夾藏於榴槤膏罐內，欲利用空運走私來台販售。

經查發現上述貨物收件人為56歲英籍男子賈瑞特（Nathan Garrett），原本在東南亞生活的他是在去年2月自越南來台，因貪圖高報酬鋌而走險協助國際販毒集團在台收受包裹，再輾轉境內銷贓，賈瑞特在高雄市前鎮區租屋並於屏東縣潮州鎮教授美語，因疫情影響得以受惠延長在台居留期限。

警方鎖定賈瑞特身分後，便報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組長期跟監、偵蒐發現，賈瑞特於去年11月14日收到國際包裹後，隨即前往高鐵左營站搭車至彰化站，警方趁賈瑞特與人交易包裹時，一舉將他和前來收貨的黃男和詹女逮捕。

現場查獲女用提包內夾藏有17包海洛因（重2.14公斤），並在黃男身上起獲1把管制克拉克槍枝、子彈6發，以及現金10萬元。

初估兩案查獲毒品市價共新台幣上億元，台、泰警方攜手合作，適時阻斷毒品供貨來源。

全案詢後解送高雄地檢署偵辦，法院裁定賈瑞特聲押獲准，高雄地檢署今年3月11日偵查終結，起訴賈瑞特等3嫌。