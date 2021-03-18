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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

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影／高雄林園越籍男子砍女友再自傷 警初查是金錢糾紛

聯合報 / 記者王昭月林保光／高雄即時報導

高雄市林園區林園北路365巷民宅今天上午10點45分發生一對越南情侶鬥毆事件，廖姓男子涉嫌持水果刀劃傷同居黃姓女友後，自砍頸部企圖自殺未遂，越南籍女子全身染血，以國語在窗邊呼救，血跡沿窗戶從4樓往下流，警消獲報將兩人緊急送醫，男子傷重仍在加護病房觀察，幸暫無生命危險，初步研判是金錢糾紛引發殺機。

林園警分局今午說明，這對情侶送醫急救，廖女臉部及受傷，黃男頸部及手腕亦傷，兩人都是刀傷，初步調查，黃男疑因財務問題一時想不開，想與廖女一起結束生命，才涉嫌行凶。

鄰居目擊表示，事發時看到1名渾身是血的女子在窗邊呼救：「救命喔！救命喔！裡面有人在自殺，快幫忙幸警」，受傷女子身上不斷流血，一邊用被單擦拭並將染血被單丟下樓，另有鄰居說，昨午就聽到激烈爭吵聲。

警方表示，這對越南籍情侶同居在林園北路365巷一棟出租套房四樓，女方已持有本國籍身分證，男方為外籍移工，因逾期居留曾遭移民署裁罰，房子是由黃女在今年三月初出面承租，昨天房東有向他們要房租，不意今早兩人就鬧爭執，雙雙掛彩，警方指全案將朝殺人未遂、傷害方向偵辦。

經查，這對男女所住的大樓，整棟都出租，警方已取得房東同意，將對另14間出租房間逐一清查，確保安全。

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高雄林園區一棟出租大樓傳出越南籍男子砍同居女子後自戕，雙雙送醫。記者王昭月／翻攝
高雄林園區一棟出租大樓傳出越南籍男子砍同居女子後自戕，雙雙送醫。記者王昭月／翻攝

情侶 越南 移工 殺人

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