快訊

【太陽花揭密／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

旅遊泡泡返台上班不可接觸人群！ 指揮中心：櫃姐等職業恐需短暫轉內勤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北銀樓搶案 3蒙面歹徒綑綁老闆搶走鑽石翡翠約3千萬

聯合報 / 記者林昭彰柯毓庭／新北即時報導

銀樓蕭姓老闆心有餘悸描述被搶過程。記者柯毓庭／攝影
銀樓蕭姓老闆心有餘悸描述被搶過程。記者柯毓庭／攝影
新北市三重區重新路二段今天上午10時許發生銀樓搶案，3名搶匪持辣椒水攻擊並毆打、捆綁老闆限制行動，搜刮市價超過三千萬元近500兩金飾之後騎機車逃逸，警方隨即發動攔截圍捕，稍後在中和地區逮到其中1人，尚有2名嫌犯在逃。

據了解，3名嫌犯在銀樓開門營業之前便在附近埋伏，等到鐵捲門開啟，立即衝進店內以辣椒水攻擊70歲高齡的蕭姓老闆，他說，這3個歹徒戴口罩、鴨舌帽，一進門就對他噴辣椒水，並用拳頭打及腳踹肚子、背部與臉部，取出蕭男身上鑰匙後，在廚房以膠帶和電線綑綁蕭男，行搶得逞離去，之後蕭男掙扎製造聲響，妻子才發現，協助脫困報案。

蕭老闆說，損失鑽石40幾顆、翡翠2顆、金飾400多兩，市價大概3千多萬元。警方於11時50分，在新北市中和區和平街188號前，逮捕到1名彭姓嫌犯（47年次），彭嫌供稱係接獲高姓男子（65年次）及綽號阿義之男子指令，以5萬元代價幫忙牽機車，警方尚在了解彭嫌涉案程度，並追捕其餘共犯。

三重區銀樓今天上午遭搶。記者柯毓庭／攝影
三重區銀樓今天上午遭搶。記者柯毓庭／攝影
銀樓老闆娘清點損失。記者柯毓庭／攝影
銀樓老闆娘清點損失。記者柯毓庭／攝影
櫥櫃內黃金、鑽石、翡翠幾乎被掃空。記者柯毓庭／攝影
櫥櫃內黃金、鑽石、翡翠幾乎被掃空。記者柯毓庭／攝影

銀樓 鑽石

延伸閱讀

侯友宜：新北擬建2投入站 自己水肥自己承擔

新北高雄YouBike將不再免費 前30分鐘自付5元

新北捷運站密度 2030超越東京

新冠自費採檢降價 新北跟進

相關新聞

新北銀樓搶案 3蒙面歹徒綑綁老闆搶走鑽石翡翠約3千萬

新北市三重區重新路二段今天上午10時許發生銀樓搶案，3名搶匪持辣椒水攻擊並毆打、捆綁老闆限制行動，搜刮市價超過三千萬元近...

影／高雄林園越籍男子砍女友再自傷 警初查是金錢糾紛

高雄市林園區林園北路365巷民宅今天上午10點45分發生一對越南籍情侶鬥毆事件，廖姓男子涉嫌持水果刀劃傷同居黃姓女友後，...

屏東刑警大隊邱姓隊長索賄 警局門口被捕當場起出現金10萬

屏東縣刑警大隊偵二隊邱姓隊長今天在縣警局門口遭廉政署人員當場逮捕，縣警局人員還以為廉政幹員在抓通緝犯、竊盜，上前一起圍捕...

高雄槍擊案後陳其邁「一律聲押」 是政治凌駕專業？

日前高雄一起離婚夫妻的糾紛事件引發槍擊案，在媒體與網友的渲染之下，據報載，有民意代表出言嘲弄：「難道高雄只剩我沒有槍？」將事件往「政治化」的藍綠鬥爭發展。對此，高雄市長回應，由高雄市警察局協同警政署「專案掃蕩」。對於這則新聞，只要有第一線辦案經驗的司法人員大多能夠會心一笑，這意味著速食型的「專案績效」1又要登場，平常根本找不到的槍枝，在此時警方都要想辦法「變」出來。

涉洩緝毒資訊 刑事局隊長10萬交保

台北地檢署二○一七年指揮北市刑大偵辦兩件運輸毒品案，偵查報告疑似外洩，調查局北機站監聽他案意外得知，追查洩密來源，發現是...

影／疑外洩毒品偵辦資料 刑事局隊長吳漢中交保10萬元

台北地檢署2017年指揮北市刑大偵辦兩件運輸毒品案，意外發現偵辦計畫外洩，連如何溯源方向都外流，追查洩密管道，竟是現任刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。