新北銀樓搶案 3蒙面歹徒綑綁老闆搶走鑽石翡翠約3千萬

銀樓蕭姓老闆心有餘悸描述被搶過程。記者柯毓庭／攝影 新北市三重區重新路二段今天上午10時許發生銀樓搶案，3名搶匪持辣椒水攻擊並毆打、捆綁老闆限制行動，搜刮市價超過三千萬元近500兩金飾之後騎機車逃逸，警方隨即發動攔截圍捕，稍後在中和地區逮到其中1人，尚有2名嫌犯在逃。

據了解，3名嫌犯在銀樓開門營業之前便在附近埋伏，等到鐵捲門開啟，立即衝進店內以辣椒水攻擊70歲高齡的蕭姓老闆，他說，這3個歹徒戴口罩、鴨舌帽，一進門就對他噴辣椒水，並用拳頭打及腳踹肚子、背部與臉部，取出蕭男身上鑰匙後，在廚房以膠帶和電線綑綁蕭男，行搶得逞離去，之後蕭男掙扎製造聲響，妻子才發現，協助脫困報案。