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「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

影／疑外洩毒品偵辦資料 刑事局隊長吳漢中洩密罪送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署2017年指揮北市刑大偵辦兩件運輸毒品案，意外發現偵辦計畫外洩，連如何溯源方向都外流，追查洩密管道，竟是現任刑事局隊長吳漢中，調查局北機站搜索吳男辦公室和住家，查扣手機進行鑑識，約談吳男追查洩密動機，詢後依涉犯洩密罪移送檢方複訊。

據了解，被洩密對象疑為吳漢中民間男姓友人，且該對象與兩件毒品案無關，吳男向檢調供稱，傳遞訊息給朋友的時點，是在案件執行結束後，傳遞動機純粹是想炫耀自己偵破毒品案，沒其他特別想法。檢調查證傳送時間確實在搜索後，但動機尚須釐清。

據調查，吳漢中擔任刑大偵六隊專員期間，負責查辦毒品案，2017年8月、11月與檢方聯手偵辦2起毒品案。

調查顯示，吳漢中取得毒品偵查報告後，透過LINE通訊軟體，將內容包含犯罪嫌疑人年籍資料等個資、案件緣起、查緝單位、查獲毒品時間、地點及數量、查獲經過、後續溯源偵查計畫等資訊偵查報告，傳送給無權知悉的民間友人，違反偵查不公開，涉犯刑法洩漏國防以外秘密罪。

據了解，吳漢中擔任北市刑大專員後，調升刑大偵三隊長、北投分局偵查隊長，去年調刑事局隊長至今。

刑事局隊長吳漢中涉洩密遭約談。記者林澔一／攝影
刑事局隊長吳漢中涉洩密遭約談。記者林澔一／攝影

毒品 北市 北投

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