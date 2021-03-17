影／疑外洩毒品偵辦資料 刑事局隊長吳漢中洩密罪送辦

言嘲弄：「難道高雄只剩我沒有槍？」將事件往「政治化」的藍綠鬥爭發展。對此，高雄市長回應，由高雄市警察局協同警政署「專案掃蕩」。對於這則新聞，只要有第一線辦案經驗的司法人員大多能夠會心一笑，這意味著速食型的「專案績效」1又要登場，平常根本找不到的槍枝，在此時警方都要想辦法「變」出來。

2021-03-17 17:44