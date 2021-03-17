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評／對醫護動粗犯什麼法？「醫療暴力」恐面臨最高刑責10年

影／新竹三光幫仙人跳設局 刑事局逮9人到案

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

新竹三光幫王姓幫派份子（27歲），在新竹地區經營傳播公司及地下賭場，他勾結旗下酒店小姐，當酒客帶小姐出場後，就設局仙人跳恐嚇。另外王男因為經營地下賭場，多次因為賭債問題與人鬥毆、砸店，刑事局與新竹市警方接獲線報展開調查，日前逮捕王嫌等共9人到案。

警方指出，去年6月起，王嫌在新竹地區從事、操控傳播小姐及經營地下賭博等不法情事，如有利益衝突，就操縱、指揮旗下小弟實施暴力攻擊、聚眾鬥毆、砸店毀損、恐嚇取財等犯罪。

警方說，有酒客帶王嫌旗下酒店小姐出場，卻被設局仙人跳，恐嚇300萬元，被害人脫身後趕緊向警方求救。

警方9日持拘票、搜索票，兵分多路逮捕王嫌及其共犯9人，搜出空氣槍2把、手機2支、幫派識別標誌94枚、彈簧刀1支、棍棒3支、本票2張等相關證物，還有兩把寫有「王姓角頭」、「王姓大哥」的紙扇，讓警方苦笑不得。

警方偵訊後，全案依違反傷害罪、毀損、恐嚇取財及組織犯罪防制條例等案罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

刑事局隊長張躍瀚說明案情。記者廖炳棋/翻攝
刑事局隊長張躍瀚說明案情。記者廖炳棋/翻攝

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