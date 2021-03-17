在台美籍生疑涉製毒 調查局搜索查扣10株大麻

調查局台北市調查處接獲線報，指1名在台教英文的美國籍學生，涉嫌在租屋處栽種大麻，緝毒幹員今天前往該名美籍生住家搜索，當場查扣10株大麻活株，帶回市調處偵訊，預計晚間依違反毒品罪移送台北地檢署複訊。大麻在我國列為二級毒品。

據了解，這名美籍生目前是學生身分，平日在台北某補習班教英文，半工半讀、會說一點中文，他疑似透過國際郵包取得大麻種子，在位於台北市師大路附近的租屋處種植，緝毒調查官今天執行搜索時，他當場愣住嚇傻，辯稱不知道這樣違法，專案小組將他帶回詢問，釐清是否有販售意圖。

由於美籍生台製毒相關敏感，調查局已通報美國在台協會（AIT），了解這名學生在美國背景。

法界人士指出，去年受新冠疫情影響，大麻取得不易，導致價格攀升，不少人想藉此海撈，儘管栽種大麻判刑案件層出不窮，但仍有不少「自耕農」千方百計取得大麻種子，一般來說，即便是單純買給自己而持有會發芽的大麻種子，也會觸犯毒品危害防制條例罪。