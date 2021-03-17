「下一次抱你，要15年後了」 女通緝犯落網淚別11歲兒

55歲楊姓女子販毒遭判刑15年6月定讞，她逃亡近一年，日前開車載11歲兒子買菜，違停遭警員攔查，通緝身分因此曝光。警員將楊女送到地檢署歸案前，楊女在派出所含淚與兒子道別，淚訴「兒子，下一次抱妳要15年後了」；兒子大哭，警員在旁不忍，只能幫忙勸慰「沒關係，監獄中仍可探親，弟弟你要乖」，畫面令在場警方同仁難過。

楊女多年前離婚，與前夫輪流照顧兒子，據了解遭逮當下立刻通知前夫到場，叮囑前夫「照顧好兒子，等我回來」。兒子在派出所與母親最後一次相依偎時，接到在美國生活的阿姨電話，阿姨說「好好讀書，將來到美國發展，想媽媽的時候，就打給阿姨，疫情結束再去台灣看你」。

楊女2017年與友人共同販賣海洛因、安非他命遭逮，2020年遭法院判處有期徒刑15年6月定讞，她不願入監服刑遭通緝，逃亡期間打臨工，與兒子到處租屋躲避查緝。

今年2月9日早上11點多，楊女開車載兒子到市場買菜，在台北市一處路邊違規停車遭檢舉，警員到場發現楊女正要開車離開，攔下盤查身分。