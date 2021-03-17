聽新聞
test
0:00 / 0:00
部長怒館長案疏失看新聞才知 警政署：從嚴追究、即時陳報
震驚社會的館長案，偵辦過程中被調查人遭扣押的名錶遺失，事後新北刑大自檢調查，竟還在新北刑大天花板找到槍和毒品，還有1名2線3星警官歷經3次測謊都未過。
內政部長徐國勇今天上午在輿情晨報時震怒發飆說：「新北這件事，我和次長都是看到媒體報導才知道。」現場聽訓的警政署與會代表公關室主任楊哲昌表情嚴肅，會議氣氛凝重。
警政署下午回應，有關新北市警察局偵辦刑案的證物管制造成缺失，目前已於2月28日主動報請新北地檢署指揮偵辦。
警政署強調，為維護警察風紀，已指示新北警察局全力配合檢方偵辦、釐清案情，絕不徇私護短，且應即時依規定陳報、管制調查進度。
針對此案偵辦缺失，警政署表示已要求溯源徹查，並從嚴追究相關人員行政責任。警政署重申並要求各警政單位對於各項刑案偵辦處理流程，應發揮專業能力，不可再有輕忽心態，以符合民眾對警察的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言