部長怒館長案疏失看新聞才知 警政署：從嚴追究、即時陳報

震驚社會的館長案，偵辦過程中被調查人遭扣押的名錶遺失，事後新北刑大自檢調查，竟還在新北刑大天花板找到槍和毒品，還有1名2線3星警官歷經3次測謊都未過。

內政部長徐國勇今天上午在輿情晨報時震怒發飆說：「新北這件事，我和次長都是看到媒體報導才知道。」現場聽訓的警政署與會代表公關室主任楊哲昌表情嚴肅，會議氣氛凝重。

警政署下午回應，有關新北市警察局偵辦刑案的證物管制造成缺失，目前已於2月28日主動報請新北地檢署指揮偵辦。

警政署強調，為維護警察風紀，已指示新北警察局全力配合檢方偵辦、釐清案情，絕不徇私護短，且應即時依規定陳報、管制調查進度。