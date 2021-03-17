新竹三光幫涉恐嚇取財 刑事局逮9嫌送辦

新竹地區三光幫成員王男等人涉嫌操控傳播小姐及經營地下賭博等，並涉及多起聚眾鬥毆和恐嚇取財案，已知受害者至少有5人，刑事局獲報循線拘提9嫌送辦。

刑事局偵查第四大隊第二隊今天舉行破案記者會，因警方先前接獲情資指新竹地區幫派組合犯罪分子王男等人涉嫌自民國109年6月起，在新竹地區涉嫌操控傳播小姐及經營地下賭博等不法情事。

隨即由刑事局和新竹市警察局第一分局共組專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

據調查了解，27歲的王男等人涉嫌於去年6至12月間，陸續犯下傷害、砸店毀損、恐嚇取財及設局仙人跳等不法情事。

王男等人去年中和另一家傳播經紀公司因小姐合約糾紛，竟派旗下成員將對方負責人打得頭破血流；另，去年底則操控旗下傳播小姐對客人設局仙人跳，恐嚇取財近新台幣200萬元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於今年3月9日在新竹縣市等地同步拘提、搜索，當場查獲王男等9嫌到案，同時起出空氣槍2把、手機2支、幫派識別標誌94枚、彈簧刀1支、棍棒3支、紙扇2個、本票2張等相關證物。

全案詢後依涉違反傷害罪、毀損、恐嚇取財及組織犯罪防制條例等罪，移送新竹地檢署偵辦。