手機買賣起糾紛 台南兩男共乘騎車潑紅漆

台南市北區成功路某手機行前晚10時遭不明人士潑漆，鐵門、宣傳旗幟及停放在騎樓機車都一片紅，連鄰居也遭波及，警方據報後，昨天調閱監視影像，發現兩男共騎機車犯案，以車追人，下午5時循線找到年約19歲的許姓男子涉案，指稱手機買賣糾紛才動手，警方依涉毀損及恐嚇罪嫌送辦，並追查同車雙載另名共犯。

通訊行業者指出，日前有民眾到店裡要換手機，雙方對手機買賣價格認知有差異，前晚雙方為此還通過電話，沒想到通訊行關門休息不到1個鐘頭，他就接到警方通知，指通訊行被人潑漆了。

他說，通訊行平日都由妻子打理，店內都是女性員工，大家都被嚇得不敢上班。

通訊行鄰居也說，半夜在睡覺，莫名其妙被警察叫醒，才知道鐵門與騎樓都是紅色油漆，無辜遭殃。