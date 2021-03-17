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南韓公宅貪腐風暴：被「居住正義」報復的文在寅？

西子灣碼頭談判破裂爆全武行 9惡煞深夜痛毆落單男

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市陳姓男子懷疑尤姓男子出言侮辱姪子，今凌晨3時許雙方相約鼓山哨船頭公園談判，未料談判破裂，陳男與在旁助陣黃男出手痛毆，導致尤臉部掛彩，血流不止，傷勢嚴重，警方獲報後在附近攔查陳男共3車9人，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，尤男遭陳男等人質疑曾出言侮辱陳男姪子，今凌晨3時許，陳約了黃男等7男2女與尤男到哨船頭公園談判，事後陳將尤帶至附近的土地公廟，一對一釐清原委，未料雙方一言不合爆發全武行，陳男先徒手痛毆尤男，助陣的黃男見狀，持球棒加入戰局痛毆，尤被打得倒地不起，眾人才離去。

警方獲報後出動快打警力到場，現場僅剩尤男一人，尤臉部多處擦挫傷，不斷滲出鮮血，經包紮後由救護車送醫，警方後續在鄰近的臨海、鼓波路口，攔查到陳男一行人，將動手一方的3車9人帶回派出所偵訊，釐清事發原委。

警方強調，破壞社會秩序的不法行為絕不寬貸，不容許滋事分子恣意妄為，警方都會強勢執法來維護社會安定，給市民一個安居樂業的優質生活環境。

陳男、尤男今凌晨相約哨船頭公園談判，未料雙方一言不合爆發全武行，落單尤男遭到痛毆受傷。圖／翻攝自Google Map
陳男、尤男今凌晨相約哨船頭公園談判，未料雙方一言不合爆發全武行，落單尤男遭到痛毆受傷。圖／翻攝自Google Map
警方將陳男等3車9人帶回新濱派出所偵訊。記者張議晨／翻攝
警方將陳男等3車9人帶回新濱派出所偵訊。記者張議晨／翻攝

救護車 土地公 人質

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