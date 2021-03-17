影／只是因為充電線沒還 新北屁孩帶刀談判公園濺血
新北市蘆洲區有2名年輕人，只是為了借手機充電線組沒還，朋友之間鬧翻，昨晚各自撂人到公園談判，其中一方拔刀砍人造成2人受傷送醫，警方迅速逮捕5名嫌犯，移送法辦。
據了解，18歲張姓男子向21歲簡姓友人借用手機充電線組數日未還，簡男不滿東西借出卻要不回來，雙方因此翻臉在通訊軟體上互嗆，相約昨晚10時許到蘆洲區長樂路柳堤公園談判。
結果簡男這方共5人不懷好意帶著球棒、摺疊刀、木劍前往，張男只約了1名陳姓友人同行。雙方見面話沒多說便大打出手，空手赴約的張、陳2人被砍得滿地血跡斑斑。
警方獲報公園有青少年持刀打架，動員19名快打警力趕抵，現場只剩2名傷者，背部及腋下均有刀傷，立即通報救護車協助送醫救治，沒有生命危險。
員警並在附近擴大搜查，迅速逮捕動刀砍人的簡男等5人，帶回派出所偵辦，依妨害秩序、殺人未遂罪嫌移送法辦。
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