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報你知！台南市警白河分局轄區10處超速取締點出爐
台南市白河警分局今公布轄區10處超速取締點，警方說，希望藉由每日不定時、不定點取締，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速，以免荷包失血。
白河警分局說，今年迄今共發生5件死亡車禍，造成5人死亡，經分析，其中3件涉嫌超速，比例達6成。為此分局除針對轄內易肇事及超速路段，加強規劃測速照相勤務，也特別公布這10處超速取締點，希望用路人落實未超速，確保交通安全。
白河分局轄內超速取締點分別是「台1線280.1公里南下」、「台1線281公里北上」、「172線30.2公里」、「172線35.7公里」、「172線36.6公里」、「172甲線1.64公里」、「165線10.3公里」、「南314線6.4公里」、「南314線6.88公里」、「南80線4.6公里」等10處。警方強調，會著重在執法的涵蓋面，不以取締件數為目的，希望民眾能做好速度管理，確保自己及他人行車安全。
分局長陳明宏表示，今年及警方將更系統性來取締超速，特別是針對道路筆直寬闊之臺一線後壁段、172線、165線等路段，請用路人勿抱持僥倖心態，切實遵循速度標誌行駛。
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