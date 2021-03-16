男子騎機車後座女子未扣帽扣 警攔查心慌主動交付毒品

台南市新化警分局唪口派出所員警，今天凌晨零時35分在新化區太平里中正路與民權街口，發現1名男子騎乘機車搭載女子，員警質疑是否有攜帶違禁物品時，男子主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克予警方，並坦承有吸食三級毒品愷他命，警訊後男子依觸犯毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，唪口所所長蔡孟書、警員王逸君今天凌晨巡邏時，發現蔡姓男子（39歲）騎乘機車，後方搭載的潘姓女子（39歲）雖有戴安全帽但帽扣未扣緊，員警立即欄查，要求駕駛人停車接受檢查後，蔡男神色慌張對於警方問話回應支吾其詞。