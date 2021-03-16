快訊

宅神爆料！顏若芳因為「這個原因」 決定以身相許王定宇

又是主動脈剝離！深夜運動暈倒 凱渥23歲男模驚傳猝逝

男子騎機車後座女子未扣帽扣 警攔查心慌主動交付毒品

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化警分局唪口派出所員警，今天凌晨零時35分在新化區太平里中正路與民權街口，發現1名男子騎乘機車搭載女子，員警質疑是否有攜帶違禁物品時，男子主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克予警方，並坦承有吸食三級毒品愷他命，警訊後男子依觸犯毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，唪口所所長蔡孟書、警員王逸君今天凌晨巡邏時，發現蔡姓男子（39歲）騎乘機車，後方搭載的潘姓女子（39歲）雖有戴安全帽但帽扣未扣緊，員警立即欄查，要求駕駛人停車接受檢查後，蔡男神色慌張對於警方問話回應支吾其詞。

員警發覺男子神色反常，詢問是否有攜帶違禁物品，蔡男自知難逃主動交付三級毒品愷他命1小包含袋重0.2公克、及三級毒品愷他命香菸1支含袋重2.9公克，並坦承有吸食三級毒品愷他命，警方帶回派出所驗尿，初篩並呈三級毒品愷他命毒品陽性反應，全案移請臺南地檢署偵辦，並持續向上追查毒品來源，以絕根源，嚴防毒品流入市面。

台南市新化警分局攔查蔡姓男子，他主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克，被依法移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局攔查蔡姓男子，他主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克，被依法移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局攔查蔡姓男子，他主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克，被依法移送法辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化警分局攔查蔡姓男子，他主動交付愷他命毒品及愷他命香菸1支含袋重2.9公克，被依法移送法辦。記者吳淑玲／翻攝

毒品 臺南

延伸閱讀

反毒教育到花蓮 互動裝置識破販毒話術

白牌車出沒搶賺移工財 遭警方及監理所攔查重罰10萬元

下體塗毒品讓情人口交變相服毒死 德醫被判監9年、賠償83萬

生意做很大！毒梟超囂張 自製潛艇「只為運毒」遭破獲

相關新聞

北捷3度遭恐嚇「中山地下街放炸彈」 警方10年辦25案件

台北捷運接二連三接到威脅訊息！北市一名陳姓男子昨晚打電話至北捷客服中心，揚言今將在中山地下街放置炸彈，警方即刻...

桃園大溪銀樓被搶兩條金項鍊市價約14萬 警5小時內逮人

一名男子今天到桃園市大溪區銀樓佯稱要買金項鍊，趁店家不注意搶走兩條金項鍊市價約14萬元，案發後警方不到5小時在龍潭逮捕涉...

影／基市宣揚取締涉賭電玩成效 營業遊戲場從77家減到28家

基隆市政府今天召開市務會議，會後安排市警局說明市長林右昌6年任內，取締涉嫌賭博的電子遊戲場成效。市警局副局長林詮峰說，2...

畫面曝光！北市老婦遭左轉公車撞倒 頭部重創傷重不治

98歲劉姓婦人今晨9時許徒步行經台北市文山區興隆路三段、萬芳路口時，遭一輛左轉公車碰撞倒地，她頭部重摔在地、下半身捲入車...

男子騎機車後座女子未扣帽扣 警攔查心慌主動交付毒品

台南市新化警分局唪口派出所員警，今天凌晨零時35分在新化區太平里中正路與民權街口，發現1名男子騎乘機車搭載女子，員警質疑...

「中山地下街將放炸彈」 26歲男子恐嚇北捷凌晨落網

台北市陳姓男子昨晚涉嫌恐嚇台北捷運公司，今天將在中山區的地下街放炸彈，轄區中山分局獲報展開偵辦，掌握陳目前住在永和，漏夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。