桃園大溪銀樓被搶兩條金項鍊市價約14萬 警5小時內逮人

一名男子今天到桃園市大溪區銀樓佯稱要買金項鍊，趁店家不注意搶走兩條金項鍊市價約14萬元，案發後警方不到5小時在龍潭逮捕涉案的男子。這家銀樓2016年也碰上同樣手法搶金飾，警方一樣迅速破案。

男子今天上午9點多到大溪區中央路一家銀樓，假裝要買項鍊，當時店家夫妻和兒子都在場，男子還是趁他們不注意時搶走兩條金項鍊，每條2兩4錢重，得手後拔腿就跑，3人要攔下他已經來不及。

大溪警分局據報，調閱監視錄影畫面，查出是轄區毒品列管人口，偵查隊和派出所立即鎖定目標，不到5小時在龍潭逮到人，下午3點正根據嫌犯供詞追查兩條金項鍊下落。