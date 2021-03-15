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3對毒父母8個娃 交保後來找孩子被勸回
高雄一名2個月大呂姓男嬰去年底猝死，法醫解剖發現男嬰血液、尿液有安非他命反應。檢警本月11日到男嬰家搜索，查扣安毒及吸食器，將涉嫌吸毒的男嬰周姓生母、吳姓姑丈、呂姓伯父送辦。屋內另有8名2至8歲幼童，疑似也遭毒煙影響出現發展遲緩、體重過輕狀況，已緊急交由社會局安置。
8名年僅2至8歲的幼童，分別是死亡男嬰的2名兄姊，吳姓姑丈的5個小孩，還有呂姓伯父的1名孩子，分別是3男5女，一大家子看似溫馨熱鬧，卻因為家長紛紛染毒，孩子成長蒙上陰影。社會局人員觀察，這些孩子因為照顧疏忽，體重偏瘦，也可能是刺激不夠，語言表達能力比同齡孩子差，後續將透過早療資源，讓孩子身心健康回到正軌。
社會局人員憂心，萬一孩子遭受毒害摧殘，身心傷害將是一輩子的，尤其正值成長發育階段，萬一有餵毒等行為，後果不堪設想。辦案人員將對八名孩子透過頭髮、尿液等方式採驗是否有毒品方應。
8名孩子中，有7人安置在機構，其中一名年紀較小安排在寄養家庭，社工人員觀察，他們長期同住，感情相當好，互動緊密。8名孩子的父母在交保後，陸續到社會局要求接回孩子，遭社會局人員勸回。
社會局表示，市府已向法院聲請並獲得裁定，先安置3個月，再視情況延長或縮短，暫不接受家長申請探視，待排除嫌疑後，再來討論後續照顧計畫。
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