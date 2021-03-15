快訊

【藻礁風暴／下】三接爭議未息 後面還有風電延宕未爆彈讓蔡政府頭大

一用貼圖就閃退！LINE官方致歉曝問題發生原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2月大男嬰夭折解剖驚染安毒 生母懷孕被逮還在吸

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄地檢署偵辦2個月大男嬰死亡案件，竟在男嬰血液、尿液驗出安毒反應，日前複驗結果出爐後，檢警指揮高雄市警方進入男嬰家中搜索，緊急救出屋內8名發展遲緩童，另扣到安非他命及吸食器，在場的周姓男嬰生母（26歲）、吳姓姑丈（28歲）、呂姓伯父（28歲）坦承用毒，訊問後諭令交保候傳。

因男嬰才2月大就驗出毒品反應，且周女即使目前懷胎數月，仍坦承吸毒，不排除身亡男嬰還在母親孕肚中，就長期「被迫」吸收毒品，家屬是否涉及虐童、疏於照顧，正擴大釐清。

檢警追查，去年11月，2個月大的呂姓男嬰突然生病吵鬧，但父母親疑似未加緊照護，直到男嬰病情急轉直下，父母緊急將他送往醫院，急救後仍回天乏術，檢方獲報後會同法醫相驗，解剖確認死因為支氣管肺炎併水腫。

男嬰因無外傷、體重正常，檢警起初排除他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，卻驗出有安非他命成分，懷疑男嬰生前遭人餵毒，黑金組主任檢察官劉穎芳、檢察官任亭見狀主動簽分偵辦，指揮高雄市警局婦幼隊、前鎮分局組成專案小組追查。

日前法醫複驗結果出爐，確定男嬰疑似長期吸收安毒，毒物在體內蓄積才驗出安毒反應，經法院核發搜索票，本月11日檢方指揮專案小組入屋搜索，大批辦案人員入屋，安毒味直撲而來，當場扣到安非他命兩包、吸食器及磅秤，屋內的3名大人才向檢警坦承吸毒。

專案小組追查，男嬰父母及吳姓、呂姓親友，同住在前鎮區一棟3樓透天厝，生母、用毒親友長期在屋內以「燒烤」方式用毒，因屋內門窗長期緊閉，不僅男嬰驗出毒品反應，周女搜索時還懷有身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品，不排除身亡男嬰，早在周女孕肚中，就長期被迫吸收毒品。

不僅於此，屋內還有8名僅2至8歲的幼童，分別是死亡男嬰的2名兄姊，吳男的5個小孩，還有呂男的1名幼童，8人疑似長期在毒煙陰影下成長，加上未獲得妥善照顧，都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，緊急由社會局介入安置，男嬰家屬是否涉及虐童、疏於照顧，檢方正擴大釐清。

屋內包含身亡的男嬰在內，9名幼童就擠在門窗緊閉的房間內，長期處在大人毒煙陰影下，伴隨發展遲緩等問題。記者張議晨／翻攝
屋內包含身亡的男嬰在內，9名幼童就擠在門窗緊閉的房間內，長期處在大人毒煙陰影下，伴隨發展遲緩等問題。記者張議晨／翻攝

毒品 虐童 吸毒 孕婦

延伸閱讀

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

相關新聞

高雄2月大男嬰夭折解剖驚染安毒 生母懷孕被逮還在吸

高雄地檢署偵辦2個月大男嬰死亡案件，竟在男嬰血液、尿液驗出安毒反應，日前複驗結果出爐後，檢警指揮高雄市警方進入男嬰家中搜...

違國安法何建華不認罪 「我是中華民國人也是大陸人」

中華婦女聯合會理事長何建華被控國家安全法發展組織等罪，台北地院今天開庭，何建華說，她只是轉貼新聞、臉書連結給大陸的朋友，...

【重磅快評】航港局出大包 林佳龍為何不肯送監院？

航港局爆發「花錢就能買遊艇駕照」弊案，期間長達14年，直到調查局著手調查，航港局才恍然大悟，案情曝光後，航港局極力否認媒...

柔道國手酒駕害死學妹 她家境清寒台東大學發動慰助

台東縣東河鄉加母子灣車禍中重傷不治的張姓大三生來自苗栗苑裡，是新住民第二代，家境清寒，還有5個妹妹，原本家人希望她能夠靠...

開刀房護理師涉拍病患私處po文 院方：4人後悔且道歉

嘉義市聖馬爾定醫院被投訴4女、1男護理人員在開刀房拍照傳上IG，且其中謝姓男護理師涉拍病患私處PO出，嘉市衛生局將進行約...

柔道培訓國手楊宇潔酒駕自撞1死 涉過失致死

台東東海岸今晨1死4傷車禍，涉酒駕的2022亞運柔道培訓選手楊宇潔，酒測值0.55毫克超標涉公共危險及過失致死罪嫌；國訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。