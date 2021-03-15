高雄2月大男嬰夭折解剖驚染安毒 生母懷孕被逮還在吸

高雄地檢署偵辦2個月大男嬰死亡案件，竟在男嬰血液、尿液驗出安毒反應，日前複驗結果出爐後，檢警指揮高雄市警方進入男嬰家中搜索，緊急救出屋內8名發展遲緩童，另扣到安非他命及吸食器，在場的周姓男嬰生母（26歲）、吳姓姑丈（28歲）、呂姓伯父（28歲）坦承用毒，訊問後諭令交保候傳。

因男嬰才2月大就驗出毒品反應，且周女即使目前懷胎數月，仍坦承吸毒，不排除身亡男嬰還在母親孕肚中，就長期「被迫」吸收毒品，家屬是否涉及虐童、疏於照顧，正擴大釐清。

檢警追查，去年11月，2個月大的呂姓男嬰突然生病吵鬧，但父母親疑似未加緊照護，直到男嬰病情急轉直下，父母緊急將他送往醫院，急救後仍回天乏術，檢方獲報後會同法醫相驗，解剖確認死因為支氣管肺炎併水腫。

男嬰因無外傷、體重正常，檢警起初排除他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，卻驗出有安非他命成分，懷疑男嬰生前遭人餵毒，黑金組主任檢察官劉穎芳、檢察官任亭見狀主動簽分偵辦，指揮高雄市警局婦幼隊、前鎮分局組成專案小組追查。

日前法醫複驗結果出爐，確定男嬰疑似長期吸收安毒，毒物在體內蓄積才驗出安毒反應，經法院核發搜索票，本月11日檢方指揮專案小組入屋搜索，大批辦案人員入屋，安毒味直撲而來，當場扣到安非他命兩包、吸食器及磅秤，屋內的3名大人才向檢警坦承吸毒。

專案小組追查，男嬰父母及吳姓、呂姓親友，同住在前鎮區一棟3樓透天厝，生母、用毒親友長期在屋內以「燒烤」方式用毒，因屋內門窗長期緊閉，不僅男嬰驗出毒品反應，周女搜索時還懷有身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品，不排除身亡男嬰，早在周女孕肚中，就長期被迫吸收毒品。