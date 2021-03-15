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板橋送瓦斯男遭亮刀理論 汽車駕駛2人起獲毒咖啡包

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市板橋區今天下午發生汽車與機車騎士行車起糾紛，開車的古姓男子涉亮刀嚇人，板橋警方迅速在2人身上起獲毒咖啡包，警詢後依法送辦。

板橋警分局信義派出所今天下午2時許獲報，板橋區廣權路上發生汽車與送瓦斯的機車騎士發生行車糾紛，汽車駕駛下車與騎士理論，涉嫌亮出彈簧刀揮舞，引起路過民眾驚慌，警方獲報，隨後在板橋區廣權路與廣和街攔下該車駕駛古姓男子（19歲）及同車乘客劉姓男子（20歲），查扣兩把彈簧刀及一包毒咖啡包。

據了解，羅姓男子（45歲）今天下午騎機車送瓦斯行經板橋區廣權路，疑似右轉時與開車古男發生行車糾紛，古男下車理論時，涉嫌拿出一把彈簧刀作勢威嚇，與羅男發生推擠衝突後旋即各自離去，因路過民眾驚見有人當街亮刀，連忙報警。

警方獲報調閱監視器鎖定汽車車款及車號，隨即在板橋區廣權路與廣和街攔下該車，不僅在古男及同車劉姓男子身上各搜出一把彈簧刀，並在汽車右前座旁車門，起獲一包毒品咖啡包，劉男坦承為其所有。

因發生行車糾紛的羅男不願提出告訴，警詢後今將將古男與劉男依違反毒品及社維法送辦。

新北市板橋區今天下午發生汽車與機車騎士行車起糾紛，開車的古姓男子涉亮刀嚇人，板警迅速2人起獲毒咖啡包，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區今天下午發生汽車與機車騎士行車起糾紛，開車的古姓男子涉亮刀嚇人，板警迅速2人起獲毒咖啡包，依法送辦。記者王長鼎／翻攝

咖啡 機車騎士

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