犯罪組織放高利貸逼女子賣淫 警破獲私娼寮

花蓮縣警察局刑事警察大隊掃黑，查獲李姓犯嫌不但非法經營私娼寮，更以高利貸逼迫女子以肉身賣淫還債，被害人達6人以上、不法獲利26萬元。警方拘提以李姓犯嫌為首犯罪組織成員共4人到案，全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運、重利及恐嚇等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛表示，以李姓犯嫌為首的犯罪組織在花蓮經營私娼寮長達1年，平時透過組織成員招攬女子，以1千元不等價格，讓女子與不特定男子從事性交易。李姓犯嫌除了從中牟利外，趁旗下女子經濟拮据，需要借款之際放高利貸，導致女子無力償還債務，更恐嚇女子賣淫還債，許多被害人因此遠走他鄉躲避迫害。

韓修愛指出，花蓮縣警察局報請檢察官指揮偵辦，在3月8日持搜索票，拘提李姓犯嫌等4人到案，查扣不當債務、本票、借據、安非他命吸食器等物，另在私娼寮查獲大批保險套、潤滑液、監視器等物。初步調查被害人有6人以上，會持續清查，並查扣不法所得約26萬元。