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男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

犯罪組織放高利貸逼女子賣淫 警破獲私娼寮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊掃黑，查獲李姓犯嫌不但非法經營私娼寮，更以高利貸逼迫女子以肉身賣淫還債，被害人達6人以上、不法獲利26萬元。警方拘提以李姓犯嫌為首犯罪組織成員共4人到案，全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運、重利及恐嚇等罪嫌解送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛表示，以李姓犯嫌為首的犯罪組織在花蓮經營私娼寮長達1年，平時透過組織成員招攬女子，以1千元不等價格，讓女子與不特定男子從事性交易。李姓犯嫌除了從中牟利外，趁旗下女子經濟拮据，需要借款之際放高利貸，導致女子無力償還債務，更恐嚇女子賣淫還債，許多被害人因此遠走他鄉躲避迫害。

韓修愛指出，花蓮縣警察局報請檢察官指揮偵辦，在3月8日持搜索票，拘提李姓犯嫌等4人到案，查扣不當債務、本票、借據、安非他命吸食器等物，另在私娼寮查獲大批保險套、潤滑液、監視器等物。初步調查被害人有6人以上，會持續清查，並查扣不法所得約26萬元。

警方呼籲，民眾若有向此犯罪組織借高利貸，遭暴力討債，請向縣警局刑大偵三隊報案指認；如財務發生問題，請依循正當管道解決，切勿向不法地下錢莊借貸，陷入無底財務黑洞。若因高利借貸遭受暴力討債，應勇於向警察機關提出檢舉報案，以免遭受地下錢莊不法迫害發生憾事。

花蓮縣警察局刑事警察大隊掃黑，查獲李姓犯嫌不但非法經營私娼寮，更以高利貸逼迫女子以肉身賣淫還債。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局刑事警察大隊掃黑，查獲李姓犯嫌不但非法經營私娼寮，更以高利貸逼迫女子以肉身賣淫還債。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局查獲非法私娼寮，查扣不當債務26萬元、本票、借據等，被害人達6人以上。記者王思慧／攝影
花蓮縣警察局查獲非法私娼寮，查扣不當債務26萬元、本票、借據等，被害人達6人以上。記者王思慧／攝影

警察 地下錢莊 恐嚇

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