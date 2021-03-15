聽新聞
test
0:00 / 0:00
男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童
高雄地檢署偵辦一起2月男嬰死亡案件，法醫相驗後發現男嬰血液、尿液含安非他命成分，懷疑生前遭人施打毒品，主動簽分偵辦，日前見時機成熟，指揮高雄市警局婦幼隊、前鎮分局前往死者家人住處搜索，當場扣得2包安非他命及吸食器，屋內還有8名幼童長期置身「毒窟」，處在毒煙陰影之下，隨即緊急安置，死者周姓母親、吳姓姑丈、呂姓伯父，訊問後諭令交保候傳。
高雄檢方去年11月11日接獲一起男嬰死亡的相驗案件，隨即會同法醫相驗，隔日在高雄市殯儀館解剖釐清死因，確認死因為支氣管肺炎併水腫，起初排除有他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，竟驗出有安非他命成分，承辦的檢察官任亭懷疑男嬰生前遭人餵毒，主動簽分偵辦。
檢方事後指揮前鎮分局、婦幼隊組成專案小組，經數日追查，本月11日見時機成熟，持法院核發搜索票進入男嬰家中搜索，扣到安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，當場逮捕男嬰的周姓母親、吳姓姑丈、呂姓伯父。
專案小組追查，男嬰生母及用毒親友，長期在住處內以火燒方式用毒，檢警入內時，還有8名幼童在內，年紀僅為2至8歲，8名幼童都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，懷疑是長期與毒品接觸加上照護不良有關，且周女檢查還發現懷有身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品。
檢方事後認為8名兒童身處高風險家庭，聯繫社會局緊急安置所有孩童，至於涉案的周女等3人，依刑法妨害幼童發展、毒品危害防制條例等罪嫌，訊問後諭令交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言