快訊

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

男嬰示意圖。圖／Ingimage
男嬰示意圖。圖／Ingimage

高雄地檢署偵辦一起2月男嬰死亡案件，法醫相驗後發現男嬰血液、尿液含安非他命成分，懷疑生前遭人施打毒品，主動簽分偵辦，日前見時機成熟，指揮高雄市警局婦幼隊、前鎮分局前往死者家人住處搜索，當場扣得2包安非他命及吸食器，屋內還有8名幼童長期置身「毒窟」，處在毒煙陰影之下，隨即緊急安置，死者周姓母親、吳姓姑丈、呂姓伯父，訊問後諭令交保候傳。

高雄檢方去年11月11日接獲一起男嬰死亡的相驗案件，隨即會同法醫相驗，隔日在高雄市殯儀館解剖釐清死因，確認死因為支氣管肺炎併水腫，起初排除有他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，竟驗出有安非他命成分，承辦的檢察官任亭懷疑男嬰生前遭人餵毒，主動簽分偵辦。

檢方事後指揮前鎮分局、婦幼隊組成專案小組，經數日追查，本月11日見時機成熟，持法院核發搜索票進入男嬰家中搜索，扣到安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，當場逮捕男嬰的周姓母親、吳姓姑丈、呂姓伯父。

專案小組追查，男嬰生母及用毒親友，長期在住處內以火燒方式用毒，檢警入內時，還有8名幼童在內，年紀僅為2至8歲，8名幼童都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，懷疑是長期與毒品接觸加上照護不良有關，且周女檢查還發現懷有身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品。

檢方事後認為8名兒童身處高風險家庭，聯繫社會局緊急安置所有孩童，至於涉案的周女等3人，依刑法妨害幼童發展、毒品危害防制條例等罪嫌，訊問後諭令交保候傳。

高雄地檢署偵辦男嬰猝死案，在男嬰家中發現另有8名幼童長期處在毒煙陰影，隨即緊急安置。記者張議晨／攝影
高雄地檢署偵辦男嬰猝死案，在男嬰家中發現另有8名幼童長期處在毒煙陰影，隨即緊急安置。記者張議晨／攝影

毒品 高雄市 虐童

延伸閱讀

高雄大寮駭人白骨棄屍 4男子為毒品糾紛竟押人灌毒致死

頭份警查獲男子摻清潔用小蘇打販售愷他命 直斥夭壽

獨／基隆男童猝死案逆轉 非法保母丈夫列被告今被收押

相關新聞

男嬰猝死驗出安毒！高雄檢警入屋搜索 驚見8發展遲緩童

高雄地檢署偵辦一起2月男嬰死亡案件，法醫相驗後發現男嬰血液、尿液含安非他命成分，懷疑生前遭人施打毒品，主動簽分偵辦，日前...

佣金賺超多不敢拿出明細？ 檢方質疑汪傳浦家人不配合

前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，高等法院更一審今言詞辯論，汪家律師質疑檢察官提出...

37歲保全胸口插刀陳屍台北大樓頂 警排除他殺

37歲謝姓男子今晨8時許被發現陳屍台北市忠孝東路上一棟大樓頂，其胸口還插著一把水果刀，發現謝男的大樓樓管見狀立刻報警，警...

開刀房護理師涉拍病患私處po文 院方：4人後悔且道歉

嘉義市聖馬爾定醫院被投訴4女、1男護理人員在開刀房拍照傳上IG，且其中謝姓男護理師涉拍病患私處PO出，嘉市衛生局將進行約...

柔道陪訓國手楊宇潔酒駕自撞1死 涉過失致死

台東東海岸今晨1死4傷車禍，涉酒駕的2022亞運柔道陪訓選手楊宇潔，酒測值0.55毫克超標涉公共危險及過失致死罪嫌；國訓...

老大出錢找2少年「慶記」問候仇家 中檢今起訴2人

台中市綽號「阿蒲」的李姓男子疑與何姓男子有金錢糾紛，委由邱姓、賴姓男子二人，找來林姓、王姓少年等人，以10萬、20萬的酬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。