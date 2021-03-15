老大出錢找2少年「慶記」問候仇家 中檢今起訴2人

台中市綽號「阿蒲」的李姓男子疑與何姓男子有金錢糾紛，委由邱姓、賴姓男子二人，找來林姓、王姓少年等人，以10萬、20萬的酬金，在去年10月間，前往何位於大里區的住處，以及烏日區何母住處，分別開11槍、2槍，檢警陸續循線查獲涉案人到案，台中地檢署今偵結，先將邱、賴二人依槍砲等罪嫌起訴，另外涉策畫犯案的李，也在上月間到案，遭檢方聲押獲准。

起訴書指出，綽號「阿蒲」的李姓男子（46歲）疑與何姓男子有金錢糾紛，找來綽號「Tony」邱姓男子（40歲）、綽號「壞壞」的賴姓男子（21歲）代為出面尋仇。

邱先在去年9月間，透過未成年田姓女友詢問「有沒認識朋友敢開槍的」，田姓少女推薦自己的弟弟參與，田姓少年又找來林姓少年一起加入，邱付給田姓少年10萬酬金後，由李提供改造長槍、短槍各一把、子彈一批給邱，再由邱轉交給田，另也教導田如何開槍，以及犯案後棄置槍械的地點。

去年10月10日凌晨3時許，田姓、林姓少年二人搭乘計程車到何姓男子位於大里區的住處後，由林把風、田持改造長槍，對何住處大門連開11槍，隨後二人搭乘轉乘多輛計程車，並在新竹竹東車站內變裝後，再各自返家。

因開槍後，仍無法逼何姓男子出面處理債務，邱、賴在去年10月22日又找來王姓、黃姓少年犯案，先由「阿蒲」在台中市東勢區交付邱改造手槍兩把、子彈一批後，再由邱轉交槍彈給兩名少年，並談妥以20萬為代價，兩少年與賴在同年月24日凌晨1時許，前往何母位於烏日區的住處開槍2槍，由王負責開槍，賴、黃把風，三人犯案後又搭乘計程車逃逸。