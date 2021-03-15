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高雄再傳槍案 李雅靜酸：走路會不會撿到槍？
高雄市近日接連傳出持槍案，繼日前警匪槍戰、大樹槍擊案2死等，今凌晨再傳鳳山有人街頭鳴槍，高雄市鳳山區議員李雅靜在臉書批「高雄重開機、治安大當機」，市府及警局肅槍宣誓仍無法遏止槍案，「很擔心在高雄街頭走路，會不會撿到槍、踢到『慶記』」。
李雅靜批，市長、警察局長針對治安的肅槍宣誓，就好像「男女之間的山盟海誓、昨晚拍謝」，依然無法遏止槍擊事件的一再發生。很遺憾今天凌晨在鳳山街頭又發生開槍事件，雖然警方徹夜偵辦，已經逮捕嫌疑人，但一再發生的槍擊事件，造成民眾極大的不安。
李雅靜說，高雄治安不知是沒開機還是大當機？警察局長一再更換、槍擊案件一再發生，讓她現在很擔心，在高雄街頭走路會不會撿到槍、踢到「慶記」。
她說，治安環境惡劣，不僅讓市民不安，更讓投資商卻步，嚴正呼籲市長、警察局長必須提出有效作為，立即遏止槍擊事件再發生。
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