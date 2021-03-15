新北刑大天花板藏槍毒 劉柏良致歉：贓物管理沒落實

新北市刑警大隊偵辦「館長」陳之漢槍擊案爆「300萬AP表」遺失案外案，檢警搜索又發現新北市刑警大隊天花板藏10年前獲案槍支、毒品，警察弊端惹議。警政署副署長劉柏良今天出席立法院司委會道歉，承認贓物管理未落實。

劉柏良今天出席立法院司委會，他說，案件已報請新北地檢署分案偵辦，表達警察有自清的決心，發生這種事警政署對民眾表示抱歉，前案目前還不完全清楚，後案則是前案的延伸，前、後兩案都已請檢察官指揮偵辦。

劉柏良說，過去警察曾發生過贓證物管理不善的問題，2014年起對證物保全已實施最嚴格的管理制度，如今發生贓證物未繳回之事，顯示制度尚未落實，他對於這件事感到非常抱歉。

劉說，有關前案已經過調查甚至於測謊，就是因全力清查前案才會查到後案，昨天新北市警察局已做過初步說明，相信在新北地檢署指揮偵辦下，事情絕對會弄清楚，之後再對外說明。