高雄治安會報 陳其邁重申加強槍支溯源

高雄市長陳其邁上午在治安會報致詞表示，有關改造槍枝、溯源管理，已跟兩個地檢署達成共識，指派專責的檢察官，如符合羈押要件就一律聲押。針對治安熱點也持續增加見警率，另如有查獲槍枝及溯源，也希望警察局破格晉升給予鼓勵。

陳其邁致詞表示，這段期間警察持續路檢臨檢，及掃蕩槍枝地下工廠，不眠不休，他要代替市民向所有的警察同仁表達感謝。尤其對於重大案件，警方能在最短時間內快速破案，相信會讓民眾更安心，更重要的是如何提高見警率，讓民眾感受到政府及所有警察同仁在治安工作上的努力。

陳其邁也再次強調，有關改造槍枝、制式手槍等溯源管理，感謝檢方、市調處等相關單位配合，已跟兩個地檢署達成共識，指派專責檢察官，如符合羈押要件就一律羈押。

另針對治安熱點，陳其邁表示，希望持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，不管是臨檢、路檢，或者是相關犯罪嫌疑人等案件追查，也加強查察改造槍枝工廠或其他地下工廠。

陳其邁說，槍支溯源部分要拜託市警局跟警政署充分合作，加強大力掃蕩，市府會全力支持所有警察同仁查獲槍枝及溯源，也希望警察局能夠破格晉升給予鼓勵。

陳其邁指出，接下來是清明節，很多青少年常聚集複合式的KTV、網咖、汽車旅館等，也希望警察局能夠針對這些易涉及相關案件的場所加強查緝。另4月初議會就要開議，上會期有承諾相關議員提案，也要拜託相關單位能夠跟議員能妥善溝通，並告知相關進度。

他也感謝高雄地檢署及橋頭地檢署對高雄市治安議題的關切跟協助，一定會持續努力，積極面對問題、解決問題。