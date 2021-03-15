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高雄男持槍恐嚇還對空鳴3槍 警6小時內逮人

聯合報 / 記者陳玫伶張議晨／高雄即時報導

高雄市賴姓男子今天凌晨疑似酒席口角後想找友人示威，由莊姓友人駕車至鳳山區自強一路以道具模擬槍對空開了3槍，又自行開車至前鎮區鎮州路一帶持槍叫囂，幸未造成傷亡，警方以車追人迅速聲請拘票，今天上午7時許將賴男及莊女拘捕到案。

據了解，賴姓男子（55歲）昨天晚間與友人吃飯、喝酒，疑似過程中與友人發生口角衝突，凌晨1點12分先由莊姓友人駕車，帶賴男到鳳山對空開3槍示威，附近民眾聽到槍聲報警，警方到現場拾獲3枚道具模擬槍裝飾彈殼，循線調閱監視器追查時，1點53分時前鎮區員警又獲報有人持槍叫囂，比對下才發現兩案是同一人所犯。

警方組成專案小組循線逮捕賴男及莊女，今天上午7點50分持拘票至賴男家中時，賴男全身酒味、睡眼惺忪，賴男承認持「道具槍」犯案，並供稱他在水產批發公司工作，槍枝是在網路上買的，犯案後已將槍丟到前鎮河，警方持續清查槍枝下落。

據指，賴男所持的道具模擬槍聲響很大，雖有火藥但沒有殺傷力，常被用在戲劇表演，去年槍砲彈藥刀械管制條例修改後，規定須登記才能持有，警方詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，，至於賴男是酒後駕車還是持槍示威後才喝酒，警方持續釐清中。

高雄市賴姓男子今天凌晨持槍示威還對空鳴槍，警方循線持拘票逮捕賴男時，賴男全身酒味、睡眼惺忪。記者陳玫伶／翻攝
高雄市賴姓男子今天凌晨持槍示威還對空鳴槍，警方循線持拘票逮捕賴男時，賴男全身酒味、睡眼惺忪。記者陳玫伶／翻攝
高雄市賴姓男子今天凌晨疑似酒席口角後想找友人示威，至鳳山區持道具槍對空鳴三槍，現場遺留彈殼。記者陳玫伶／翻攝
高雄市賴姓男子今天凌晨疑似酒席口角後想找友人示威，至鳳山區持道具槍對空鳴三槍，現場遺留彈殼。記者陳玫伶／翻攝
高雄市賴姓男子今天凌晨持槍示威還對空鳴槍，警方循線持拘票逮捕賴男時，賴男全身酒味、睡眼惺忪。記者陳玫伶／翻攝
高雄市賴姓男子今天凌晨持槍示威還對空鳴槍，警方循線持拘票逮捕賴男時，賴男全身酒味、睡眼惺忪。記者陳玫伶／翻攝

槍枝 監視器 恐嚇

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